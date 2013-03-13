Абсолютна більшість українців за відкликання депутатів (опитування)

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

За даними опитування, не підтримують таикй закон лише 13%, не визначилися з цього приводу – 6%.

Ініціатива є популярною в усіх регіонах та серед виборців різних партій, хіба що дещо менша підтримка на Донбасі та серед виборців Партії регіонів, серед яких найбільше невизначених з даного питання.

На думку більшості респондентів (61%), депутата повинен відкликати виборець. 14% вважать, що це повинен робити виборець, але за ініціативи партії, стільки ж – що це прерогатива виключно партії, яка висувала кандидата. Ще 12% вважають, що це повинен робити суд, 7% - що суд це має робити одноосібно, а 5% – за ініціативи парламентської більшості.

Крім того, 5% опитаних вважають, що відкликати депутата повинен лише парламент, а ще 5% – Президент. Не визначились з цього питання 10%.

При цьому думки респондентів, опитаних в різних регіонах і серед прихильників різних партій, майже збігаються.

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Більше половини вважають, що депутата потрібно відкликати за корупційні діяння, стільки ж – за недотримання виборчих обіцянок. Майже 40% вважають, що депутата необхідно відкликати за зраду державним iнтересам i невиконання своїх зобов'язань, якi проголошуються у присязi. Третина - за систематичну вiдсутнiсть на пленарних засiданнях та засiданнях комітетів, стільки ж – за невиконання своїх публiчних обiцянок щодо пiдтримки тiєї чи iншої ідеології. 26% респоднентів переконані, що депутата потрібно відкликати у випадку переходу до іншої фракції, 22% – за неособисте голосування. Не визначилися з даного питання лише 4%.

Відкликання депутатів за корупційні діяння найбільше підтримують прихильники КПУ та «УДАРу», за невиконання своїх публiчних обiцянок щодо пiдтримки тiєї чи iншої ідеології – прихильники Партії регіонів, за перехід в іншу фракцію – прихильники «Батьківщини» і «Свободи». Найбільш суворо карати за систематичну вiдсутнiсть на пленарних засiданнях та засiданнях комітетів пропонують прихильники комуністів.

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Дослідження було проведено 22 – 28 лютого. У ньому взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років і старші. Метод дослідження - особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face)

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5%, - не більше 1%.