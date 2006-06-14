Андрій Шевченко назвав фаворитів мундіалю

Форвард національної збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО вважає, що українська команда добре підготовлена до Чемпіонату світу з футболу.

Як передає РІА «Новости», про це він заявив в інтерв`ю для міжнародної доброчинної організації SOS-Kinderdorf International у рамках кампанії "ФІФА для дітей-сиріт", добровільним послом якої є з минулого року.

У відповідь на запитання про те, які в цілому шанси України на ЧМ-2006, А.ШЕВЧЕНКО сказав: "Головне, що ми беремо участь у цьому футбольному чемпіонаті". Він вважає, що українська команда добре підготувалася і вже сам факт отримання путівки на чемпіонат "є великим успіхом".

"Це буде для всіх нас новий досвід. Що ж до результатів, то ... Я думаю, що дуже складно тут щось планувати. Але ми добре підготовлені і сповнені рішучості якнайкраще себе проявити", - сказав знаменитий український футболіст.

А.ШЕВЧЕНКО вважає, що в збірної Німеччини є хороші шанси виграти чемпіонат. "Я думаю, що Німеччина має хороші шанси. Вона грає вдома, вона знаходиться в центрі інтересу громадськості, вона добре підготовлена, і їй не довелося грати в кваліфікаційних матчах", - зазначив він.

А.ШЕВЧЕНКО також вважає, що в команді Німеччини ще не вичерпаний потенціал для подальшого розвитку, "тому я думаю, що в неї є хороші шанси завоювати титул чемпіона світу".

Серед головних фаворитів ЧМ-2006 А.ШЕВЧЕНКО назвав Бразилію, Аргентину, Німеччину, Францію та Італію. "З другого боку, тут є кілька дуже молодих команд, які можуть добре виступити на чемпіонаті. Сподіваюся, що Україна буде серед них", - сказав український форвард.

Новобранець лондонського "Челсі" вважає свою участь у доброчинній програмі ФІФА "6 villages for 2006" (йдеться про будівництво в 2006 році шести дитячих містечок для сиріт у всьому світі) "великою честю". За словами А.ШЕВЧЕНКА, "чим більше таких містечок буде створено на Україні, тим швидше будуть знайдені рішення багатьох проблем українських дітей". Він вважає своїм завданням також служити для дітей гідним зразком для наслідування і в міру сил сприяти створенню для них в Україні кращого майбутнього.

Як міжнародна доброчинна організація SOS-Kinderdorf International була заснована в 1960 році в Європі, але її засновником та ініціатором першого "села" для післявоєнних дітей-сиріт став у 1949 році став австрійський лікар за фахом і соціальний діяч за покликанням Херман Гмайнер (1919-1986). Разом з колом однодумців він створив мережу так званих "дитячих сіл" або містечок, в яких знаходиться від 10 до 15 окремих котеджів для прийомних сімей, сиріт, яких беруть, здебільшого з "гарячих точок" або потерпілих від стихійного лиха районів на виховання.

У 1995 році SOS-Kinderdorf International отримала від ООН статус "неурядової організації з дорадчим голосом". Зараз ця доброчинна організація має 1715 установ і постійних програм у 132 країнах. Багато відомих громадських діячів, спортсменів і представників культури є добровільними послами SOS-Kinderdorf International, займаючись у своїх країнах здійсненням її проектів боротьби з дитячою безпритульністю і створенням нових "сіл", в яких сироти мають справжнє сімейне тепло.

ФІФА в 2005 році разом з SOS-Kinderdorf International розпочала здійснення проекту "6 villages for 2006" (ці села будуть збудовані в Бразилії, Мексиці, Нігерії, Південній Африці, Україні і В`єтнамі - в цілому на п`ять тисяч чоловік), і багато футболістів збірних, які беруть участь у ЧМ-2006, паралельно з іграми займаються доброчинною діяльністю в рамках цієї програми.