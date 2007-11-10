Табачник хоче закрити рота нав`язливим пропагандистам шароварного українізму

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК виступає за обмеження націоналістичної риторики, яка розколює країну «незалежно від волі самих націоналістів і обслуговує ідеологію вчорашнього дня».

Про це Д.ТАБАЧНИК заявив в авторській статті «Качиний суп» по-українськи», опублікованій у газеті «Кіевскій телеграфъ» (№45 від 9-15 листопада 2007 року).

«Найнебезпечніше в націоналізмі - що він викликає у відповідь адекватну реакцію. Націоналізм не може існувати без ворога. Для того, щоб ми об`єдналися і усвідомили себе як «ми», завжди потрібні «вони» - «не такі», «зомбовані», «не свідомі», що п`ють уранці кров християнських немовлят. Але стикаючись з «ми» зразка Шухевича і ТЯГНИБОКА, «вони» теж відчувають тягу до об`єднання, починають усвідомлювати «нас» «не такими», «неправильними», - пише Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем`єр вважає, що «нав`язлива пропаганда шароварного українізму при Президенті ЮЩЕНКУ привела до скорочення числа носіїв української мови і прихильників вступу не тільки в НАТО, а навіть в ЄС». «І те, і друге, і третє поступово асоціюється у виборців не стільки з політичною програмою, скільки з політичною позначкою: якщо ти хочеш в НАТО, ЄС і говориш українською, то ти за ЮЩЕНКОМ. Тепер почав спрацьовувати зворотний принцип: «Якщо ти проти «помаранчевих», то ти не говориш українською, не підтримуєш вступ до НАТО і ЄС», - пояснює він.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, суспільство знаходиться на грані, перейшовши яку Україна через кілька років залишить позаду точку «повернення і повалиться в югославський сценарій».

«Перше, що має нас об`єднати, - обмеження націоналістичної риторики, яка розколює країну незалежно від волі самих націоналістів і обслуговуючої ідеологію вчорашнього дня. Друге - це, безперечно, вибір майбутнього для країни. І третє – наше минуле. Тут, безумовно, єдності досягти найважче, оскільки кожен пише свою історію», - переконаний він.

На думку віце-прем`єра, питання, котрі сьогодні розколюють Україну, необхідно залишити майбутнім поколінням для оцінки й аналізу. «Через сто років історики зможуть куди більш неупереджено судити про роль і місце УПА у Великій Вітчизняній війні, про факт створення в рамках СРСР суверенної Української держави, що стала членом-засновником ООН завдяки Сталіну, про кількість жертв і соціальні та політичні причини голодомору і про інші чутливі сьогодні питання», - вважає Д.ТАБАЧНИК.

«Якщо Україна і далі скочуватиметься в прірву політичного протистояння, то держава стане вузькоелітарною, оскільки їй доведеться обслуговувати інтереси частини суспільства. Ні про яке становлення справді громадянського суспільства при такому підході говорити не доводиться, оскільки після кожних виборів зберігатиметься загроза переділу влади і власності, проведення репресій. Мені здається, особливо важливим акцентувати увагу і політичної еліти, що приймає рішення, і аналітиків-консультантів, які формують її думку і стратегеми, на проблемі досягнення згоди в країні саме тепер, коли запускається великий політичний проект "Рада-2007". Якщо він розпочнеться з конфронтації і протистояння, то ми можемо опинитися на порозі реалізації небезпечного сценарію», - резюмує віце-прем`єр.