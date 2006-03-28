НАТО схвалює вибори в Україні

Вибори в Україні стали чесним змаганням провладних та опозиційних політичних сил, вважає голова Парламентської Асамблеї НАТО П’єр ЛЕЛЛЮШ, який очолює делегацію спостерігачів ПА НАТО на парламентськими виборах в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, під час зустрічі 27 березня з міністром закордонних справ України Борисом ТАРАСЮКОМ голова ПА НАТО зазначив, що проведення виборів в Україні відповідало всім демократичним вимогам: вибори відбулися вільним і прозорим шляхом. Цю оцінку було відображено у висновках спільної місії міжнародних спостерігачів за виборами до Верховної Ради, яка включала делегації ОБСЄ, Ради Європи, Євросоюзу і ПА НАТО. П.ЛЕЛЛЮШ висловив сподівання, що демократичні сили зможуть консолідуватися і створити коаліцію більшості у новому складі парламенту України.

У свою чергу Б.ТАРАСЮК подякував співрозмовнику за увагу Парламентської Асамблеї НАТО до розвитку демократичних і політичних процесів в Україні, за високу позитивну оцінку проведення виборів до Верховної Ради, а також за особисту активну позицію П.ЛЕЛЛЮША на підтримку євроатлантичних прагнень України. Керівник зовнішньополітичного відомства України відзначив важливу роль, яку відіграє Парламентська Асамблея НАТО у просуванні демократичних цінностей Альянсу, розширенні та поглибленні політичного, економічного, безпекового співробітництва між країнами-членами НАТО та іншими державами світу з метою запобігання загрозам євроатлантичній безпеці.

У цьому контексті П.ЛЕЛЛЮШ і Б.ТАРАСЮК із задоволенням констатували активну роботу Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї НАТО, висловились на користь продовження такої співпраці при новому складі Верховної Ради України.