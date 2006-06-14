Депутати попрощалися до завтра

Ранкове засідання Верховної Ради України закрито. Парламент продовжить роботу завтра о 10 годині.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим ВР не підтримала пропозицію, яка була внесена фракцією Партії регіонів, щоб сьогодні розглянути питання, зокрема, щодо ситуації в Криму та ситуації, що склалась в Дніпропетровській обласній раді.

Партія регіонів пропонувала з цих питань заслухати ряд посадовців, і зокрема, міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, голову СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО та генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

Пропозицію щодо зміни послідовності розгляду порядку денного підтримало лише 204 із 423 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Її підтримали народні депутати із фракцій Партії регіонів та КПУ.

Головуючий у ВР Адам МАРТИНЮК, закриваючи ранкове засідання, нагадав, що згідно з регламентом ВР, у середу передбачено тільки ранкове засідання і тому наступне засідання відбудеться у четвер, 15 червня