Нардеп вважає, що голосування щодо виборів у Києві - класичний «договірняк»

Народний депутат України Сергій Міщенко (позафракційний) назвав «класичним договірняком» між владою та опозицією ухвалення Верховною Радою за основу постанови про призначення виборів у Києві на 2 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

«На 12-й день акції “Повстань, Україно!» сьогодні був зданий Київ для того, щоб влада до 2015 року могла дерибанити землю в Києві, комунальне майно», - заявив С.Міщенко.

Він зазначив, що умови, які висунула Партія регіонів щодо голосування за прийняття за основу постанови про призначення виборів у Києві, свідчать про те, що остаточно рішення взагалі не буде ухвалене.

“Хто сумнівається в тому, що рішення Конституційного Суду буде інше, ніж те, що обирати мера і міських депутатів треба в 2015 році? Я думаю, що тут сумніву ніякого немає”, - сказав С.Міщенко.

За його словами, “друге читання - це просто замилювання очей, в першу чергу киянам і всій державі”.

На думку С.Міщенка, сьогодні стало зрозуміло, що “нікому невигідно проводити вибори в місті Києві, тому що знають, що влада програє ці вибори, тому що кияни довірили опозиціонерам представляти їх інтереси в парламенті”.

Депутат наголосив, що завдяки сьогоднішньому рішенню ВР ухвалити лише за основу постанову про дату виборів у Києві “влада може аплодувати і може святкувати перемогу, що вони чого хотіли, того й домоглися, а тепер кияни будуть сидіти до 2015 року і їздити на машинах по цих дорогах, і мати ту ситуацію, яка існує в соціальній сфері, і той, хто крав, той і буде красти”.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні ухвалила за основу проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

За дане рішення проголосували 293 із 365 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція КПУ. Проект постанови підтримали 146 народних депутатів від Партії регіонів, 73 — з фракції “Батьківщина”, 33 — з фракції «УДАРу», 32 — від ВО “Свобода” та 9 позафракційних.

Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня 2013 року.

Також депутати вирішили скоротити удвічі термін підготовки проекту постанови до другого читання проекту.

Перед голосуванням лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вкотре зазначив, що фракція ПР голосуватиме за ухвалення в цілому даної постанови лише після того, як Конституційний Суд оприлюднить своє рішення за поданням 48 народних депутатів-«регіоналів» щодо термінів проведення виборів у столиці.

Після голосування лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголосив, парламент наступного пленарного тижня (з 2 по 5 квітня) має прийняти постанову про проведення 2 червня виборів мера столиці і депутатів Київради.