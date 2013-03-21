Януковичева асамблея виходить на бачення повного тексту нової Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник Президента України - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марина Ставнійчук повідомила сьогодні на брифінгу.

За її словами, зараз всі комісії Конституційної асамблеї завершують свою роботу щодо розробки змін до тих чи інших розділів Основного Закону.

“Здається, ми підходимо до того етапу, коли Конституційна асамблея покаже цілісний системний підхід до оновлення Конституції. Принаймні, дискусія на пленарному засіданні відбудеться”, - сказала М.Ставнійчук.

Коментуючи на прохання журналістів ініціативу харківської громади щодо втілення в життя рішення референдуму, який відбувся 2000 року, М.Ставнійчук зауважила, що Конституційна асамблея, яку вона представляє, стоїть на позиції, що зміни до Основного Закону мають вноситись на підставі положень самої Конституції.

За словами М.Ставнійчук, вона не може говорити, що робитиме Президент, якщо такі пропозиції надійдуть до нього.

“Ми не можемо заборонити людям говорити про ті чи інші ініціативи”, - сказала вона.