Депутат сам відмовився від своїх повноважень

Як передає кореспондент УНІАН, про це міський голова Черкас Сергій Одарич повідомив на сьогоднішній сесії міськради, зачитавши заяву депутата.

Депутат Черкаської міськради А.Ковальчук розповів, що причиною цього рішення є те, що робота депутата міськради не оплачується, а його основна робота вимагає постійних відряджень. Крім того, А.Ковальчук вважає, що за депутатський мандат триматися не потрібно, а з людьми можна працювати і без нього.

А. Ковальчук пройшов у міську раду за списком партії "Фронт змін", але потім перейшов у провладну фракцію "Вільних демократів". Наступний за списком партії "Фронт змін" є Микола Шкарабура - колишній заступник міського голови Черкас та ректор Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2012 року в Черкаській міськраді припинила існування фракція партії «Фронту змін» - як наслідок рішення обласної організації партії про виключення з лав чотирьох з п’яти депутатів, які входили до фракції «Фронту змін» у міськраді. Депутатів міськради було виключено з «Фронту Змін» за співпрацю із провладною більшістю.