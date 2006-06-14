Янукович запевняє, що коаліцію очолить Партія регіонів

Народний депутат, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що найближчими днями буде створено парламентську коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після закінчення засідання парламенту.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що Партія регіонів проводила і проводить переговори з усіма політичними силами. «Найближчими днями ми будемо готові до прийняття рішення щодо коаліції», - сказав він.

Відповідаючи на питання, яким чином будуть розподілятися посади серед учасників коаліції, зокрема посади прем’єр-міністра і спікера парламенту, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що це питання – “предмет коаліційної угоди”.

Разом з тим він повторив, що коаліцію має очолити партія, яка набрала найбільшу кількість голосів виборців на парламентських виборах. За словами лідера Партії регіонів, очолити коаліцію має майбутній прем’єр-міністр; також потрібно створити керівний орган коаліції – раду.

В.ЯНУКОВИЧ розкритикував дії влади за останні 1,5 роки. За його словами, враховуючи помилки влади, має бути створена широка коаліція.