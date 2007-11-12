Ну-НС готовий піти на поступки

Представники блоку “Наша Україна – Народня Самооборона” готові завтра не наполягати на кандидатурі Романа ЗВАРИЧА на посаду голови робочої групи з підготовки першого засідання Верховної Ради, і можуть проголосувати, задля компромісу, за іншу кандидатуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам представник НУ-НС в робочій групі В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що представники НУ-НС «заради того, щоб розблокувати роботу Верховної ради України і призначити дату першого засідання, готові не наполягати на своїй кандидатурі».

В той же час він наголосив, що вони в жодному разі не голосуватимуть за кандидатуру Адама МАРТИНЮКА.

В.КИРИЛЕНКО повідомив, що НУ-НС готовий був сьогодні проголосувати «за компромісну кандидатуру” Ігоря ШАРОВА, але, на жаль, він зняв свою кандидатуру. В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що представники НУ-НС не можуть голосувати за кандидатуру А.МАРТИНЮКА, оскільки щодо нього була «величезна кількість нарікань під час того як він був ще першим заступником голови ВР» минулого скликання. За його словами, депутати від фракції «Наша Україна» неодноразово виносили питання про відсторонення А.МАРТИНЮКА від головування на сесії, «бо він вдавався неодноразово до порушення регламенту ВР». «Ми не можемо починати роботу підготовчої групи з внесення такої кандидатури», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Він звинуватив своїх колег з Партії регіонів, Блоку Литвина і КПУ в тому, що вони «не хотіли б за один день вирішити всі ті питання, про які давно говорить країна». Він підкреслив. що головним завданням є визначення дати проведення першого засідання ВР. За його словами, НУ-НС був готовий сьогодні до компромісів. Також В.КИРИЛЕНКО додав, що вони не драматизують ситуацію, оскільки підготовча група не може бути «сильніша, ніж новообрана вже виборцями ВР України». За його словами, якщо на робочій групі не буде знайдено компромісу, то всі питання вирішуватимуться в сесійній залі під час першого засідання, яке має відбутися не пізніше дати, визначеної в законодавстві. Він пояснив, що йдеться про такі питання як предмет відання комітетів і обрання керівництва парламенту.