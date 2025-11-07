Ці реактивні бомби не стануть переломним моментом для військ Путіна, зазначає експерт Сергій Кузан.

Росія значно збільшила дальність своїх радянських планувальних бомб, оснастивши їх реактивними двигунами. Це збільшить навантаження на і без того розтягнуту систему ППО України і піддасть ризику ураження значно більшу кількість українських міст, пише The Telegraph.

Раніше радянські бомби, оснащені крилами і GPS-навігаторами, могли досягати дальності до 80 кілометрів при скиданні з російських винищувачів Су-34 поблизу лінії фронту. Однак заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що нові модернізовані моделі можуть покривати дальність близько 200 кілометрів.

Скібіцький повідомив, що нова модифікована зброя також оснащена "новими модулями управління", що підвищує її стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, які використовує Україна для переривання польотів бомб.

Шість областей під загрозою

"Основні наслідки для України можна резюмувати наступним чином: розширення потенційної зони удару і додаткове навантаження на українські сили протиповітряної оборони", - заявив виданню голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

Він зазначив, що міста та об'єкти інфраструктури, розташовані на відстані до 200 км від лінії фронту, які раніше вважалися відносно безпечними для керованих авіабомб, тепер перебувають під загрозою:

"Це охоплює значну частину Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей".

При цьому для України невигідно використовувати дороге західне ППО, таке як американські Patriot, вартість яких може досягати 1 мільйона доларів за ракету, для знищення такої дешевої зброї, вказує The Telegraph.

Водночас, за словами Кузана, нова модель дасть змогу військовим літакам Москви запускати бомби із зони, що перебуває поза досяжністю західних українських систем середньої дальності, як-от NASAMS або Iris-T.

Не стане переломним моментом

Однак експерт зазначає, що реактивні бомби не стануть переломним моментом для військ Путіна:

"Ми маємо розуміти, що модернізація плануючих бомб із реактивними двигунами - це еволюційний, а не революційний крок у російському арсеналі. Це не змінює принципово характеру війни, але створює додаткові проблеми для української оборони, розширюючи географію ризику і збільшуючи навантаження на і без того перевантажену систему ППО".

При цьому, за даними української розвідки, Росія далека від масового виробництва модернізованих реактивних бомб.

"Їхнє застосування обмежується випробуваннями з періодичними ударами по різних регіонах для оцінки їхньої ефективності та реакції української оборони", - підсумував Кузан.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат запевнив, що українські сили протиповітряної оборони здатні збивати керовані авіаційні бомби з реактивним двигуном. Наразі нові модифікації КАБів росіяни використовують у поодиноких випадках здебільшого для того, щоб протестувати ефективність української оборони.

Водночас FT пише, що модернізовані радянські бомби РФ створюють додаткове навантаження на і так уже перевантажену систему протиповітряної оборони України.

