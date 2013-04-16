Верховна Рада змінила назви двох населених пунктів
16:21, 16 квітня 2013Політика
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Верховна Рада України ухвалила постанову про зміну назви двох населених пунктів.
Рада ухвалила постанову
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з ухваленою постановою, перейменовано селище міського типу Пересічна Дергачівського району Харківської області на селище міського типу Пересічне.
За відповідне рішення проголосували 267 депутатів із 352 зареєстрованих у сесійній залі.
Також перейменовано село Мазинки Переяслав-Хмельницького району Київської області на село Мазінки.
За це рішення проголосували 310 депутатів із 369 зареєстрованих у сесійній залі.
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