Верховна Рада змінила назви двох населених пунктів

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з ухваленою постановою, перейменовано селище міського типу Пересічна Дергачівського району Харківської області на селище міського типу Пересічне.

За відповідне рішення проголосували 267 депутатів із 352 зареєстрованих у сесійній залі.

Також перейменовано село Мазинки Переяслав-Хмельницького району Київської області на село Мазінки.

За це рішення проголосували 310 депутатів із 369 зареєстрованих у сесійній залі.