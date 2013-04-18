У Богатирьової лікування Тимошенко віднесли до категорії «небачених»

З медичної точки зору необхідності у перебуванні пацієнтки (ув’язненої екс-прем’єр-міністра України) Юлії Тимошенко в лікарні давно немає.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України у зв'язку із запитами ЗМІ та з метою висвітлення позиції Міністерства охорони здоров'я щодо необхідності подальшого перебування пацієнтки Ю.Тимошенко у стаціонарному медичному закладі м. Харкова.

У повідомленні зазначається, що фахівці МОЗ, які входять до Міжнародної медичної комісії з обстеження Ю.Тимошенко, неодноразово висловлювали свою позицію щодо перебігу та строків реабілітації пацієнтки.

«Зокрема, період перебування Ю.Тимошенко у медичному закладі, який на сьогодні становить майже рік, суперечить усім українським та міжнародним стандартам лікування. Кількість реабілітаційних процедур, які отримала пацієнтка за весь цей період, перевищує 700, що є небаченим явищем. До того ж, лікарі української частини Міжнародної медичної комісії неодноразово висловлювались з приводу можливого зворотного ефекту від такої кількості реабілітаційних заходів», - йдеться у повідомленні.

«Загалом пацієнтка вже давно не потребує активного медичного втручання, а дії, які сьогодні реалізовують лікарі харківської лікарні, зводяться лише до проведення масажних та фізкультурних процедур», - заявляють у міністерстві.

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Крім того, МОЗ інформує, що українські лікарі вже неодноразово констатували відсутність будь-яких перешкод для виписки пацієнтки, однак сама Ю.Тимошенко категорично проти цього. «Винятково йдучи назустріч бажанням пацієнтки, МОЗ не вживає жодних активних дій щодо виписки Ю.Тимошенко з ЦКЛ. Як тільки пацієнтка висловить бажання бути виписаною, це буде зроблено», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській колонії Харкова. Разом з тим, у травні 2012 екс-прем’єра було госпіталізовано до ЦКЛ «Укрзалізниці» через проблеми зі спиною.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації

22 лютого 2013 року прес-служба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на висновки своєї медкомісії заявила, що Ю.Тимошенко не потребує подальшого лікування в стаціонарі.

Однак, 28 лютого, голова правління берлінської клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль після огляду екс-прем’єра у харківській лікарні заявив, що Ю.Тимошенко потребує подальшого фізіотерапевтичного лікування у стаціонарі.