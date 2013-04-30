Сім'я Арбузова є найбагатшою серед родин чиновників – рейтинг Forbes

Родину першого віце прем'єр-міністра України Сергія Арбузова визнано найбагатшою серед родин інших українських чиновників.

Про це свідчить рейтинг видання Forbes.ua.

Forbes проаналізував декларації за минулий рік членів Кабміну, ключових співробітників Адміністрації Президента, голови НБУ, губернаторів, голови КГГА, голови Ради міністрів Криму, і надає рейтинг найзаможніших сімей чиновників.

С.Арбузов задекларував, що дохід його родини за 2012 рік у 6,5 разу перевищив його власний, і становив 13,4 млн грн. В основному це дивіденди і відсотки.

Другий і третій рядок у рейтингу займають родини харківського губернатора Михайла Добкіна і міністра оборони Павла Лебедєва. Їх дохід становив 10,2 і 4,3 млн грн., відповідно.

До рейтингу також потрапили родини голови Ради міністрів Криму, п'яти губернаторів, дев'яти міністрів, чотирьох співробітників АП і керівника НБУ Ігоря Соркіна.

У 15 з 20 випадків головні «годувальники» – саме родичі впливових чиновників. Менше за дружину, наприклад, заробляють: міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Темник (у нього немає будинку, зате його дружина має катер), радник Президента Юрій Каракай.

Серед чиновників, які заробляють більше за своїх родичів, – М.Добкін, міністр освіти і науки Дмитро Табачник, голова НБУ Ігор Соркін, заступник глави Адміністрації Президента Олег Рафальський і губернатор Черкаської області Сергій Тулуб.