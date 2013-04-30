Лавринович: Євросуд не врахував більшість скарг Тимошенко

Про це йдеться у коментарі міністра юстиції України Олександра Лавриновича, текст якого переданий УНІАН прес-службою Міністерства юстиції.

«Попереднє ознайомлення з рішенням ЄСПЛ засвідчило, що суд, вивчивши всі скарги Юлії Тимошенко, визначив більшість з них неприйнятними. Хоча ми ще не маємо на руках рішення суду, воно ще має бути перекладено державною мовою.

Зокрема, суд визнав неприйнятними такі скарги Тимошенко: щодо неналежних умов тримання під вартою та відбування покарання, щодо не забезпечення належної медичної допомоги, щодо здійснення відео нагляду», - сказав О.Лавринович.

За його словами, варто звернути увагу, що в рішенні суду визнано відсутність порушень на жорстоке поводження під час перевезення до лікарні, про що скаржилася Ю.Тимошенко до ЄСПЛ. Суд також вказав на відсутність порушень при розгляді звернення щодо неефективного розслідування скарг Ю.Тимошенко на жорстоке поводження, додав міністр.

«Звичайно, ми беремо до уваги порушення статті 5 Конвенції у зв'язку з тим, що до заявниці був обраний запобіжний захід у вигляді затримання з метою забезпечення її участі у засіданнях суду.

Слід звернути увагу, що стаття 5 Конвенції діє з моменту затримання особи і до моменту винесення обвинувального вироку судом першої інстанції. І тому констатація порушення права на особисту свободу не може мати наслідком звільнення особи, що відбуває покарання на підставі вироку суду.

В рішенні ЄСПЧ також констатовано відсутність політичних мотивів щодо затримання Юлії Тимошенко, а порушення статті 18 Конвенції визначено у зв‘язку з тим, що фактичне затримання заявниці було покаранням за неповагу до суду», - наголосив О.Лавринович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж ті, що встановлені Конвенцією.

Згідно з розповсюдженим прес-службою суду прес-релізом, суд, зокрема, вирішив, що утримання під вартою Ю.Тимошенко як запобіжний захід було свавільним, законність її утримання під вартою не була належним чином оцінена, а сама Ю.Тимошенко не мала можливості вимагати компенсації за незаконне позбавлення волі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.