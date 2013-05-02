Суд виправдав лідера КУПРу, затриманого вчора під час акції комуністів

Про це лідер КУПРу повідомив на особистій сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, суддя повернула адміністративний матеріал щодо Мельниченка до міліції, як такий, що зібраний зі значними порушеннями норм чинного законодавства та не містить жодних переконливих доказів, які б підтверджували його провину в інкримінованому адміністративному порушенні (порушення порядку організації мирних зібрань - УНІАН).

Також повідомляється про визнання невинуватою активістки КУПРу Єлизавети Жарікової, стосовно якої суддя, розглянувши адмінматеріал, не виявила складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Водночас стосовно іншої активістки КУПРу Тетяни Ліходєєвої, яка також обвинувачувалась у "фарбуванні" учасників першотравневої комуністичної ходи по Хрещатику та посяганні на них, суддя перенесла розгляд справи на 7 травня, оскільки до суду по Ліходєєвій не з'явилися її "потерпілі", що давали свідчення проти неї.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня у Києві міліція затримала активістів КУПРу, які намагалися пошкодити плакати прихильників КПУ.

Водночас Мельниченко у Facebook написав, що “дії міліції були явно неправомірними та з перевищенням владних повноважень”.

“Жодних протиправних дій ми не вчиняли і не планували вчиняти. Ми мирно йшли по Хрещатику, маючи намір відсвяткувати свято в Ботанічному саду. В руках у деяких активістів були тільки чисті ватмани для малювання”, - написав лідер КУПРу.