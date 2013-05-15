В Польщі заяви Міллера про обхідний газопровід назвали «російськими жартами»

Сьогоднішні заяви Міллера, одразу заперечив віце-прем'єр і міністр економіки Польщі Януш Пехотинський.

"Це класичний механізм російського жарту", - іронічно заявив Пехочинський в ефірі місцевого польського телеканалу TVN 24, пише Дзеркало тижня.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що міжурядова угода між Польщею і Росією ще від 1993 року є правовою основою для будівництва газопроводу "Ямал-Європа-2" в обхід України.

Польський віце-прем'єр назвав будівництво нового газопроводу не більше, ніж простою "російською ініціативою", яка є швидше "телевізійно-газовою, ніж реально конструктивним проектом".

"Мало того, що у нас вже є Nord Stream-II ("Північний потік"), але буде Nord Stream III і, можливо, IV, V, якщо на це погодяться у Великобританії", - сказав чиновник.

Довідка УНІАН. 3 квітня 2013 року Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» опрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал-Європа-2» через Білорусь. Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі й Польщі до Німеччини, росіяни щороку можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

4 квітня у Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвроПол Газ» підписали меморандум про взаєморозуміння за проектом будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» потужністю не менш як 15 млрд куб. м газу на рік. Техніко-економічне обгрунтування проекту має бути підготовлене впродовж шести місяців. Пропозиції «Газпрому» передбачають будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

5 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена в додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG і "ЄвроПол Газ" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал-Європа-2» і не зобов'язує нікого ні будувати новий трубопровід, ні підписувати будь-які контракти в майбутньому.

19 квітня Туск ухвалив рішення звільнити міністра державного майна Миколу Будзановського за недостатній контроль над державними компаніями, який став очевидним після підписання меморандуму з російським "Газпромом" за проектом "Ямал-Європа-2". У разі реалізації проекту, цей газопровід стане третім в обхід України після вже побудованого росіянами "Північного потоку" і "Південного потоку", спорудження якого почалася наприкінці 2012 року.