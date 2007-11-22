Скільки українців довіряють передвиборним обіцянкам (соцопитування)

83,9% громадян України вважають неприйнятним для політиків невиконання своїх передвиборчих обіцянок.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського соцдослідження «Моральність українського суспільства», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень «Ментальні основи вибору».

За даними опитування, 12,4% українців вважають невиконання політиками своїх обіцянок допустимим, але небажаним.

Також більшість респондентів (67,6%) вважає неприйнятним підлещування виборців подарунками або грошима. При цьому кожен четвертий українець розцінює такі дії як допустимі, але небажані, а кожен десятий взагалі не бачить в цьому нічого поганого.

Коментуючи одержані результати, експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА зазначив, що українське суспільство має чіткі моральні установки стосовно негативних політичних процесів і вчинків політиків, але в реальному житті ці моральні норми не застосовуються.

«Це підтверджується цифрами. Більшість громадян України вважає категорично неприйнятним для політика невиконання обіцянок, але при цьому ж наші попередні дослідження чітко показують, що передвиборчим обіцянкам довіряють лише 13% українців», - повідомив експерт.

За його словами, в свідомості громадян країни розірваний логічний ланцюжок «життя – політичний вибір – влада». «Українці дотепер не усвідомлюють, а, значить, і не цінують свій вибір і не зв`язують поліпшення свого життя з діями влади», - вважає В.ЗАСТАВА.

У свою чергу, народний депутат від НУ-НС Владислав КАСЬКІВ, коментуючи результати, одержані Інститутом Горшеніна, висловив думку, що коли люди порівнюють різних політиків або політичні сили, то вони обирають “не хорошого або поганого, а кращого з тих, хто є”. «А оскільки українська традиція поки що перехідного політичного періоду така, що у нас існує не мода, а культ політичного популізму, то, по суті, виборець, виходячи зі своїх категорій, обирає того, хто більше прийнятний з тих, хто бреше, якщо говорити буквально», - зазначив політик.

Такої ж думки дотримується і політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ, який зауважив, що українці «вибирають з того, що є. Тому у них не залишається нічого іншого, окрім як обирати тих політиків, які свої обіцянки або не виконують, або виконують частково».

Дослідження «Моральність українського суспільства» проводилося Інститутом Горшеніна з 1 по 10 листопада 2007 року в 129 населених пунктах України. Всього було опитано 2 тис. респондентів, які представляють доросле населення віком старше 18 років. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.