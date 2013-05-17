Компартія вважає, що реформа освіти має злочинний характер

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України, перший секретар ЦК КПУ, лідер фракції комуністів у ВР Петро Симоненко на засіданні медіа-клубу “На власний погляд” у Києві.

На його думку, радянська система освіти відрізняється від української тим, що “раніше мета була зробити людину освіченішою, а тепер – тупішою і дурнішою”.

“Болонська система оцінювання вичерпала себе в Україні, вона, як пилосос, який висмоктує мізки студентів. Навіть Європа сама протестує проти цієї системи”, - наголосив комуніст.

За словами Симоненка, фінансування галузі освіти має становити 10% ВВП.

“У 2013 році на розвиток освіти з держбюджету передбачено 25,3 млрд. грн або 6,1% від ВВП. Цього надто недостатньо, якщо врахувати статистику, що 40 відсотків українців перебувають за межею бідності”, - сказав лідер КПУ.

Водночас Симоненко сказав, що цього року Міносвіти запланувало закрити 143 навчальних заклади.

“Все підноситься у суспільстві під словом “оптимізація”. Дуже розумне, але небезпечне слово. Говоріть прямо: «ми закриваємо школи». Доки ми будемо дозволяти займатися словоблуддям?”, - наголосив лідер КПУ.

Як повідомляв УНІАН, Болонська конвенція була підписана 19 червня 1999 року у місті Болонья міністрами освіти 29 країн Західної і Центральної Європи. У травні 2005 року до конвенції приєдналась Україна. Цей документ запроваджує єдині стандартизовані підходи до організації навчального процесу і функціонування вищої школи у Європейському Союзі.