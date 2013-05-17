Посол США солідаризувався з учасникам Маршу рівності

Як повідомили УНІАН у Відділі преси, освіти і культури Посольства США в Україні, про це йдеться у заяві посла.

«Як Посол Сполучених Штатів Америки в Україні, я гордий висловити свою підтримку всім, хто планує взяти участь у другому щорічному «Марші рівності» спільноти ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали і транссексуали) 25 травня 2013 року в Києві», - наголосив Теффт.

Посол зазначив, що у багатьох місцях світу представники ЛГБТ-спільноти досі потерпають від насильства, дискримінації й переслідувань через свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність.

За словами Теффта, Держсекретар США Джон Керрі зазначав, що всі люди, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності, заслуговують на «рівність перед законом».

«Сповідуючи різноманіття, заохочуючи толерантність і борючись із забобонами і дискримінацією, ми прагнемо побудувати світ, де кожна людина може скористатися рівними правами», - зазначив Теффт.

Посол наголосив, що цю концепцію закріплено в Конституції України, яка однозначно захищає свободу слова та зборів і визначає, що головним обов’язком держави є «забезпечення прав і свобод людини».

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«Я хотів би висловити свою вдячність організаторам київського «Маршу рівності» і сподіваюся, що багато людей – і традиційної, й нетрадиційної орієнтації – приєднаються до нас. Бажаю, щоб святкування минуло мирно й успішно, і щоб ніхто не постраждав», - додав Теффт.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня прес-служба "КиївПрайду2013" повідомила, що у суботу, 25 травня, в рамках міжнародного форуму-фестивалю «КиївПрайд2013» відбудеться «публічна правозахисна акція» - Марш рівності - з вимогами забезпечити рівні права та можливості для громадян України, які належать до ЛГБТ-спільноти.

Як зазначалось, форум-фестиваль «КиївПрайд2013» готується та відбуватиметься за широкої підтримки громадськості, правозахисної спільноти, а також низки дипломатичних представництв, серед яких посольства Великої Британії, Нідерландів, Норвегії, США, Швеції. Підтримку заходу надають провідні міжнародні правозахисні організації, серед яких: Amnesty International та Freedom House. Моніторинг можливих порушень прав людини під час проведення заходу здійснюватиметься організацією Human Rights Watch.

Разом з тим у КМДА не виключили, що звертатимуться до суду з проханням заборонити масові акції ряду партій та організацій, які не стосуватимуться святкування Дня Києва і Дня столиці 25 та 26 травня.

Як повідомила директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Марина Хонда, організатори Маршу рівності хочуть провести свої заходи на вулиці Велика Васильківська, але оскільки там проходитиме велопробіг у рамках програми святкування Дня Києва, міська влада не може погодитись на це місце і взагалі пропонує призначити інший день для проведення маршу. В заявці вказано близько 500 учасників Маршу рівності.

Як підкреслила Хонда, на сьогодні подано 6 заявок від громадян, релігійних організацій та інших об’єднань, які налаштовані агресивно щодо проведення гей-параду в столиці.