Людина Литвина: хто такий Кучма? Він просто Махатма Ганді...

Сергій Гриневецький, обраний нардепом за списком Блоку Литвина, один з «антигероїв» Помаранчевої революції, один з улюблених губернаторів Леоніда Кучми, який впродовж семи років очолював Одеську область, в інтерв`ю УНІАН заявив, що він був категоричним супротивником «третього туру».

«Будучи губернатором області, я був категоричним супротивником, щоб Віктор Федорович йшов на третій термін. Я до сьогоднішнього дня вважаю, що це було стратегічною помилкою Партії регіонів, йти на так званий третій тур. В результаті компромісів пішли на дикі поступки, рівнозначні знущанню з Конституції. Якби він не пішов на третій тур, то справа б дійшла до міжнародних судів», - заявив нардеп. І тут же сказав, що вважає екс-президента України Леоніда Кучму головним миротворцем Помаранчевої революції. «Давайте порівняємо листопад 2004 року Києва, і листопад 2007 року Тбілісі, - запропонував Гриневецький. - І хто тоді Леонід Кучма? Він просто Махатма Ганді. Що заважало йому вчинити так само, як Саакашвіллі? Нічого. Він міг виконати закон»… «Розстріляти Майдан!» - жахнувся кореспондент. «Навіщо?, - здивувався у відповідь Гриневецький. - Водичку вивезти... (розігнати учасників акції водометами, як поступив Саакашвілі – ред.) Але він-то цього не зробив. І ми, до речі, йому це не радили (насправді, в розпал революції багато хто з губернаторів наполягав, щоб Кучма застосував силу. – ред.). Але в результаті відбувся цивілізаційний розкол, посилений подальшими виборами за партійними списками».

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