Могильов: Україна поетапно вирішує проблеми кримських татар
Незважаючи на об'єктивні труднощі, Україна взяла на себе всю відповідальність за повернення і облаштування на кримській землі раніше депортованих народів та їхніх нащадків.
Про це заявив глава Ради міністрів Криму Анатолій Могильов.
«За своїми масштабами та інтенсивності процес повернення до Криму раніше депортованих громадян не має аналогів в історії держав пострадянського простору. Україна, фактично, стала єдиною державою, яка взяла на себе всю повноту відповідальності. За роки незалежності на вирішення цих питань спрямовано близько півтора мільярдів гривень, у тому числі на капітальне будівництво, розвиток інфраструктури, соціально-культурну адаптацію репатріантів, - підкреслив Анатолій Могильов. - Незважаючи на масштаб завдань, сьогодні можна з упевненістю заявити, що в цілому це завдання вирішується успішно і безконфліктно. Це визнають і вітчизняні, і зарубіжні експерти».
Однак, зазначив Анатолій Могильов, нерозумний перерозподіл коштів з боку окремих національних кримськотатарських структур призвів до того, що проблемних питань залишилося багато: «У результаті махінацій певних осіб, влада змушена продовжувати програму розселення та облаштування. Сьогодні влада виводить цей процес у прозоре русло».
У свою чергу народний депутат України Борис Дейч заявив, що вирішувати нагальні проблеми кримчан необхідно без поділу за національною ознакою. «Я добре знаю, які проблеми сьогодні турбують кримських татар, тому що у мене на окрузі живе 30% представників цього народу. І в той же час це труднощі, які відчувають всі кримчани: працевлаштування і заробітна плата, житлово-комунальне господарство, будівництво житла, землевідведення, газифікація і водопостачання населених пунктів і так далі. І я як народний депутат України не поділяю людей за національною ознакою у вирішенні цих питань і в наданні реальної допомоги кожній територіальній громаді, для всіх без винятку і привілеїв, - заявив Борис Дейч. - Безумовно, 18 травня - трагічна дата для кримськотатарського народу. Ми всі з розумінням і з співчуттям ставимося до цієї трагедії. Ще й тому, що в історії кожного народу є подібні дати. Сьогодні, коли в Криму проходять жалобні мітинги, кримчани розуміють, наскільки важливо зберегти міжнаціональну і міжконфесійну згоду. Гідне життя кожного народу - запорука процвітання України, забезпечити яке можна тільки в умовах миру і згоди».
Глава Рескомітету Криму у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Рефат Кенжалієв також заявив, що в Криму вдалося переломити ситуацію з самозахопленнями: «Успішно працює земельна комісія Ради міністрів щодо звільнення «самозахоплень» у Сімферополі і Сімферопольському районі. Досягнуто результати: на сьогоднішній день кримчанам видано близько 1,5 тисячі рішень про виділення земельних ділянок на різних масивах. Сьогодні поставлено завдання - розвивати інженерну та комунальну інфраструктуру на масивах, де виділена земля. Я думаю, буде прийнято рішення по звільненню самозахоплень і в інших регіонах Криму. Питання вирішується завдяки політичній волі влади. Важливо, що досягнуто компромісу з громадськими організаціями кримських татар. У нас одні завдання - зробити Крим процвітаючим, привабливим, з розвиненою економікою, високими соціальними стандартами».