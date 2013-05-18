Могильов: Україна поетапно вирішує проблеми кримських татар

Про це заявив глава Ради міністрів Криму Анатолій Могильов.

«За своїми масштабами та інтенсивності процес повернення до Криму раніше депортованих громадян не має аналогів в історії держав пострадянського простору. Україна, фактично, стала єдиною державою, яка взяла на себе всю повноту відповідальності. За роки незалежності на вирішення цих питань спрямовано близько півтора мільярдів гривень, у тому числі на капітальне будівництво, розвиток інфраструктури, соціально-культурну адаптацію репатріантів, - підкреслив Анатолій Могильов. - Незважаючи на масштаб завдань, сьогодні можна з упевненістю заявити, що в цілому це завдання вирішується успішно і безконфліктно. Це визнають і вітчизняні, і зарубіжні експерти».

Однак, зазначив Анатолій Могильов, нерозумний перерозподіл коштів з боку окремих національних кримськотатарських структур призвів до того, що проблемних питань залишилося багато: «У результаті махінацій певних осіб, влада змушена продовжувати програму розселення та облаштування. Сьогодні влада виводить цей процес у прозоре русло».

У свою чергу народний депутат України Борис Дейч заявив, що вирішувати нагальні проблеми кримчан необхідно без поділу за національною ознакою. «Я добре знаю, які проблеми сьогодні турбують кримських татар, тому що у мене на окрузі живе 30% представників цього народу. І в той же час це труднощі, які відчувають всі кримчани: працевлаштування і заробітна плата, житлово-комунальне господарство, будівництво житла, землевідведення, газифікація і водопостачання населених пунктів і так далі. І я як народний депутат України не поділяю людей за національною ознакою у вирішенні цих питань і в наданні реальної допомоги кожній територіальній громаді, для всіх без винятку і привілеїв, - заявив Борис Дейч. - Безумовно, 18 травня - трагічна дата для кримськотатарського народу. Ми всі з розумінням і з співчуттям ставимося до цієї трагедії. Ще й тому, що в історії кожного народу є подібні дати. Сьогодні, коли в Криму проходять жалобні мітинги, кримчани розуміють, наскільки важливо зберегти міжнаціональну і міжконфесійну згоду. Гідне життя кожного народу - запорука процвітання України, забезпечити яке можна тільки в умовах миру і згоди».

Глава Рескомітету Криму у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Рефат Кенжалієв також заявив, що в Криму вдалося переломити ситуацію з самозахопленнями: «Успішно працює земельна комісія Ради міністрів щодо звільнення «самозахоплень» у Сімферополі і Сімферопольському районі. Досягнуто результати: на сьогоднішній день кримчанам видано близько 1,5 тисячі рішень про виділення земельних ділянок на різних масивах. Сьогодні поставлено завдання - розвивати інженерну та комунальну інфраструктуру на масивах, де виділена земля. Я думаю, буде прийнято рішення по звільненню самозахоплень і в інших регіонах Криму. Питання вирішується завдяки політичній волі влади. Важливо, що досягнуто компромісу з громадськими організаціями кримських татар. У нас одні завдання - зробити Крим процвітаючим, привабливим, з розвиненою економікою, високими соціальними стандартами».