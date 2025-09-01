Також росіяни мали просування в районі Покровська.

Російські окупанти захопили населений пункт Комишуваха на Донеччині, який знаходиться неподалік кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Крім того, аналітики зазначають, що ворог просунувся в районі Маліївки, яка знаходиться у Дніпропетровській області. Також російські окупанти мали просування і біля Новоукраїнки на південь від Покровська, повідомляють експерти.

Російсько-українська війна: важливі новини

Раніше у Генштабі повідомили, що російська літня наступальна кампанія "завершилася практично нічим". Там також додали, що загарбники не змогли встановити повний контроль над жодним великим містом України. Натомість від початку 2025 року Росія втратила понад 290 тисяч своїх солдатів (убитими і пораненими).

Про провал планів РФ на літній наступ раніше заявив і ветеран російсько-української війни, волонтер, офіцер ЗСУ Мирослав Гай. Також він зазначив, що з початку повномасштабної війни РФ вдалося досягнути лише однієї мети Путіна – захоплення південного суходолу України до Криму.

В DeepState також заявили, що росіяни не мають контролю над населеним пунктом Дачне Дніпропетровської області і зараз сконцентрували свою увагу на населеному пункті західніше.

