Деякі китайські моделі в цьому році продемонстрували велике зростання продажів.

До липня 2025 року китайський авторинок, який є найбільшим у світі, зріс на 9%. Загалом було продано 12,99 мільйона автомобілів, з яких близько 44% становили електрокари. Про це повідомляє Focus2Move.

Найпопулярнішою моделлю став BYD Song, який продемонстрував приріст продажів на 2,3%. Справжнім проривом став автомобіль Geely Xingyuan, який піднявся на 697 позицій і посів друге місце.

На третій позиції розташувався електрокросовер Tesla Model Y, продажі якого суттєво знизилися (-17,1%). Водночас значне зростання показали автомобілі Wuling та Xiaomi. Наприклад, продажі Xiaomi SU7 зросли на 317,7%.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на китайському ринку:

BYD Song Geely Xingyuan Tesla Model Y Wuling Hongguang Mini EV BYD Seagull BYD Qin Plus Xiaomi SU7 Geely Xingyue L Nissan Sylphy Volkswagen Lavida

Китайські автомобілі стають дедалі популярнішими у світі. Водночас водії сумніваються в надійності цих авто. Для того, щоб допомогти обрати чудову модель, фахівці визначили 15 найнадійніших китайських автомобілів цього року.

Спеціалісти назвали найкращі моделі за цим критерієм майже в кожному сегменті ринку. Наприклад, серед компактних електрокросоверів вони віддали перевагу Wuling Bingo Plus, тоді як переможцем серед бюджетних гібридних автомобілів став BYD Seal 06 DM-i.

Також нещодавно було названо найпопулярніші в Україні автомобілі з Китаю. Як серед нових, так і серед вживаних найбільшим попитом в українців користувався BYD Song Plus.

