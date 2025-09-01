Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 2 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,47 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 27 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,35/41,38 грн/дол., а євро - 48,45/48,47 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 1 вересня зріс на 4 копійки – до 41,59 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 20 копійок і складає 48,70 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,00 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в понеділок подорожчав на 5 копійок і складає 41,55 гривні за долар, а курс євро зріс одразу на 25 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

