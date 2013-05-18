Експерт: День пам'яті жертв депортації пройшов мирно, і це головне досягнення

«Те, що конфлікту не було - найголовніше досягнення. Цей день повинен бути днем ​​пам'яті, а не днем конфлікту і протистояння. Я думаю, що конструктивні сили в кримськотатарському русі цю просту ідею повинні розуміти. Те, що сьогодні обійшлося без конфлікту - заслуга і влади, і конструктивної частини кримськотатарського руху», - заявив він.

Політичні заяви на траурному мітингу політолог назвав самопіаром: «У цей день треба покласти квіти, згадати драматичні дні. Я думаю, що ситуацію штучно підігріли. Я порівнював з Києвом - іноді використовуються ті чи інші знаменні дати. У Києві День Європи використовували в суто політичних цілях. У Криму, я думаю, День пам'яті частина представників кримськотатарського руху теж використовувала для самопіару, піару своїх ідей».

Володимир Фесенко переконаний, що будь-які розбіжності з владою необхідно вирішувати конструктивно: «Якщо є якісь претензії до влади, їх треба вирішувати не шляхом конфлікту, а шляхом переговорів, взаємодії з органами влади. Я думаю, треба віддати належне тому, що Україна, незважаючи на всі складнощі початку 90-их років, коли багато чого не вистачало і державі, і простим людям, в міру сил і своїх можливостей сприяла поверненню кримських татар на історичну батьківщину».

Заяви, озвучені на мітингу, про створення національно-територіальної автономії, політолог назвав «розколом Криму». «Ідея кримськотатарської національної автономії не нова. Але треба бути реалістами - це ідея розколу Криму. Є реалії кримські. В осяжному майбутньому навряд чи можна очікувати різкого посилення міграції. Хтось ще буде приїжджати, але основна маса кримських татар повернулася, всі хто хотів і міг. Тепер треба адаптуватися до життя в кримській автономії. Крим - це об'єктивно багатонаціональний соціум. Там є російська етнічна більшість, так склалося історично за останні десятиліття, українська громада, кримськотатарська громада і цілий ряд інших національних груп. Якщо одна з громад буде домінувати, нав'язувати всім свою модель розвитку Криму... Уявіть, кримськотатарська автономія, добре. Тоді давайте створювати якусь українську автономію, але як? Як буде реалізовуватися російська автономія? Треті зажадають територіальну автономію. Це розділ Криму, потрібно шукати інші моделі розвитку».

Володимир Фесенко переконаний, що подібні ідеї приведуть до загострення міжнаціональної ситуації в регіоні. «У Криму є автономний статус. Є якась консенсусна модель узгодження інтересів різних національних груп. Але штучно випинати інтереси тільки однієї національної групи на шкоду іншим означає провокувати і посилювати міжнаціональну напруженість у Криму. Тому треба бути реалістами і, виходячи з реалізму і прагматизму, сформулювати нові цілі. Кримськотатарська громада зараз повинна органічно інтегруватися, зберігаючи свою ідентичність, в українську державу, в нинішні реалії Криму і сприяти соціально-економічному розвитку Криму. Тому що добробут жителів Криму - це спільний інтерес, який усіх об'єднає. Не тільки кримських татар, але й українців, росіян, греків, болгар і всіх, хто живе на благодатній кримській землі».