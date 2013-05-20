Кабмін погодився опублікувати звіт з виконання Україною антикорупційних рекомендацій

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 20 травня, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами глави Мін’юсту Олександра Лавриновича, такий дозвіл надається згідно з правилами і практикою GRECO стосовно оприлюднення державами звітів щодо виконання антикорупційних рекомендацій.

Найближчим часом, повідомив міністр, додатковий звіт про стан виконання Україною вказаних рекомендацій GRECO України та його переклад буде оприлюднений на сайті Міністерства юстиції України.

Лавринович нагадав, що під час 59-го пленарного засідання GRECO, яке відбулося з 18-22 березня 2013 року у Страсбурзі, було заслухано та затверджено Третій додатковий звіт України про виконання рекомендацій, наданих експертами GRECO за результатами проведених спільних 1-го та 2-го раундів оцінювання.

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За результатами розгляду звіту GRECO підвищила рейтинг виконання та, відповідно, визнала виконаними рекомендації щодо розробки та впровадження антикорупційної стратегії й плану дій з її виконання, а також щодо прийняття модельного кодексу поведінки публічних службовців й запровадження їх навчання з питань запобігання і протидії корупції, професійної етики, зазначив Лавринович.

Відповідно до прийнятого на пленарному засіданні GRECO рішення, Україні запропоновано якнайшвидше прийняти рішення стосовно надання GRECO дозволу на оприлюднення звіту, а також оприлюднення та перекладу такого звіту в Україні, додав він.