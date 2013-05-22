Янукович прибув на футбол

Президент України Віктор Янукович прибув до Харкова, де перегляне фінальний матч Кубку України з футболу між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Чорноморець» (Одеса).

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Перед початком матчу глава держави поспілкувався з вболівальниками обох команд, які зібралися біля стадіону. Янукович поцікавився їх передматчевим настроєм та прогнозом, хто сьогодні переможе.

«Сьогодні буде матч дружби, а переможе сильніший», - сказав Президент.

Він також додав, що сьогодні переможе «хороший футбол».