Янукович прибув на футбол
19:56, 22 травня 2013Політика
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Янукович прибув до Харкова, де перегляне фінальний матч Кубку України з футболу.
Починається фінал
Президент України Віктор Янукович прибув до Харкова, де перегляне фінальний матч Кубку України з футболу між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Чорноморець» (Одеса).
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Перед початком матчу глава держави поспілкувався з вболівальниками обох команд, які зібралися біля стадіону. Янукович поцікавився їх передматчевим настроєм та прогнозом, хто сьогодні переможе.
«Сьогодні буде матч дружби, а переможе сильніший», - сказав Президент.
Він також додав, що сьогодні переможе «хороший футбол».
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