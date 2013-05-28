Журналістка Сніцарчук каже, що не відмовлялась від охорони

18:02, 28 травня 2013
Політика
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Журналістка “5-го каналу”, яку побили під час мітингу 18 травня, Ольга Сніцарчук стверджує, що ні вона, ні фотограф Влад Содель, не відмовлялись від охорони.

Сніцарчук стверджує, що не відмовлялась від охорони / Фото : Телекритика

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Слідчий справді виніс таку постанову (про застосування заходів безпеки щодо потерпілих - УНІАН). Нам обом справді видали охорону. Відповідний договір про це у нас підписаний, а активований буде за першим нашим зверненням. Мене і Соделя міліція просила не поширюватися про це, що ми, власне, і робили б, якби не почали з’являтися повідомлення міліції про нашу відмову”, - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ» Соделя, які знімали бійку.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування. У подальшому дії нападника були перекваліфіковані в хуліганство.

21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті Сніцарчук і Соделя під час масової акції в Києві 18 травня.

22 травня суд відпустив затриманого Вадима Тітушка під заставу, хоча глава МВС Віталій Захарченко заявляв, що міліція добиватиметься арешту підозрюваного.

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