Головне за день: огляд топ-новин

Більшість українців проти передачі ГТС в оренду (опитування)

Проведене центром Разумкова опитування показало: переважна більшість населення України (59,9%) вважає, що українська газотранспортна система повинна залишатися в державній власності й управління нею має здійснюватися лише українською стороною.

Всього було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.

Сергій Бубка боротиметься за посаду президента Міжнародного Олімпійського комітету

У вівторок, 28 травня, Олімпійський чемпіон та президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка на прес-конференції в Санкт-Петербурзі (Росія), повідомив про свій намір брати участь у виборах президента МОК у вересні.

Також легендарний спортсмен заявив, що його кандидатуру підтримують 28 національних федерацій.

Єфремов: Російська мова поки що не стане державною

Російська мова поки що не може одержати статус державної в Україні через відсутність необхідного рівня підтримки в українському парламенті і неоднозначне ставлення до цього питання в суспільстві, заявив очільник фракції ПР Олександр Єфремов в інтерв’ю російському інформагентству.

Януковича хотіли звинуватити у вбивстві Щербаня

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін стверджує, що українські політемігранти в Чехії створили «майданчик для фальсифікацій» і планували звинуватити Президента України у вбивстві народного депутата Євгена Щербаня за допомогою сфальшованих плівок. За словами Кузьміна, ці факти містяться в офіційній заяві Миколи Мельниченка, яку зараз розглядає ГПУ.

Також Кузьмін повідомив, що екс-президент Віктор Ющенко досі не здав кров для аналізу на діоксин, і кілька відомств зараз працюють над створенням положення про примусове вилучення крові, а ГПУ продовжує перевіряти законність фінансування Батьківщини.

Від сьогодні водіям можуть видавати права з мікрочіпом

Від сьогодні підрозділи ДАІ починають оформлювати водійські посвідчення із індивідуальним номером Єдиного державного демографічного реєстру, при цьому за бажанням можна буде оформити права з мікрочіпом.

Журналісти мають намір стояти живим нагадуванням під стінами МВС до середи

Тривають протести проти побиття журналістів 18 травня. Активісти руху «Стоп цензурі!», які поставили намет біля будівлі МВС, планують, що робота даного "тимчасового інформаційного центру" триватиме до середи.

Тим часом, одна з фігуранток подій, журналістка Ольга Сніцарчук заявила, що ні вона, ні фотограф Влад Содель, не відмовлялись від охорони, як стверджує міліція.

Розмір золотого запасу України потягнув на 47-е місце

Україна посіла 47-е місце серед країн світу за розміром золотого запасу, обсяг золота в золотовалютних резервах Національного банку України на 1 травня збільшився приблизно до 36,1 тонн.

ЗМІ: Син Джемілєва лікувався в псіхіатрічній лікарні

Журналісти з’ясували, що молодший син голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Хайсер, який вчора застрелив людину, нібито лікувався в псіхіатрічній лікарні.

Сьогодні ввечері Київський районний суд Сімферополя обрав для Хайсера Джемілєва, підозрюваного у вбивстві чоловіка, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів.