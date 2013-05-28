Регіонали виграли вибори в Дніпропетровську

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у міській територіальній виборчій комісії, яка сьогодні оприлюднила офіційні результати виборів. Для участі в виборах було зареєстровано 16 кандидатів у депутати.

За даними міськтервиборчкому, в голосуванні, яке відбувалося 26 травня, взяли участь 2753 виборців, з яких 1950 голосів віддали за представницю ПР - 25-річну аспірантку Дніпропетровського Національного університету залізничного транспорту Оксану Гололобову.

На другому місці представник Об’єднаної опозиції, студент Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара Кирило Дороленко, який набрав 300 голосів виборців.

У голосуванні взяли участь близько 22% виборців, включених до списків.

Як заявив УНІАН Дороленко, під час виборів були зафіксовані численні порушення виборчого законодавства. «З цього приводу я подав 5 скарг до міськтервиборчкому», - сказав кандидат у депутати.

Водночас у міськтервиборчкомі УНІАН повідомили, що жодних скарг не зареєстровано.

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Як повідомляв УНІАН, 26 травня в окрузі №54 відбулися довибори у Дніпропетровську міськраду в зв’язку із складенням повноважень депутата по цьому округу ректора Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту Олександра Пшінько.

За інформацією прес-служби ВО «Свобода», довибори «супроводжувалися грубими порушеннями законодавства заради перемоги кандидатки від влади - 25-річної Гололобової».

Так, спостерігачі-«свободівці» фіксували вкидання бюлетенів за провладну кандидатку, студентів Університету залізничного транспорту, в якому працює кандидат від ПР, змушували голосувати за Гололобову, зазначили у «Свободі».