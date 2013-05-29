Експерт: Заявами про Януковича Кузьмін продовжує особисту антизахідну політику

Голова правління Центру соціологічних та політичних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран вважає останні заяви першого заступника Генпрокурора Рената Кузьміна продовженням його особистої антизахідної риторики. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Ми не почули жодних фактів, жодних прізвищ, окрім прізвища Мельниченко, в словах Кузьміна. Тому говорити про те, що хтось десь колись хотівзробити з Януковича нібито вбивцю Щербаня – це порожні абсолютно слова. Немає жодного прізвища, жодного факту. Мені видається, що і не було такої мети, тому що факти навряд чи знайдуться. Мені здається, що тут швидше виглядає, що Кузьмін продовжує свою особисту антизахідну політику, починаючи від листа Президенту США і закінчуючи анти західною риторикою в дусі Холодної війни, де стверджується, що в Празі є цілий плацдарм, який дає можливості опозиціонерам атакувати особисто Януковича. Фактів немає, тому це треба сприймати лише як спробу звинуватити Захід у тиску на нього у справі Тимошенко, яка є дуже резонансною, і Кузьмін серйозно сприймає лише тиск Заходу в цій справі, і сприймає дуже особисто», - заявив Таран.