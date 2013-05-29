Верховній Раді пропонують узаконити процедуру помилування

У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про порядок здійснення помилування».

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами відповідного законопроекту (реєстраційний номер 2130а-1) є народні депутати Юрій Дерев'янко та Олесь Доній (позафракційні).

Водночас текст проекту закону поки що відсутній на сайті ВР.

Тим часом у прес-службі депутата Дерев’янка УНІАН поінформували, що автори законопроекту пропонують визначити порядок здійснення помилування в окремому законі.

Як зазначають автори документа, глава держави на сьогодні здійснює помилування відповідно до свого указу, яким затверджується Положення про порядок здійснення помилування, хоча це, наголошують депутати, суперечить чинному законодавству.

“В Конституції України зазначається, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти на підставі та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, - зауважив Дерев’янко. - Тож глава держави фактично може здійснювати помилування відповідно до законів України, а не указу”.

Також в законопроекті пропонується розширити коло осіб, які мають право клопотати про помилування. Зокрема, передбачається надати таке право Уповноваженому Верховної Ради з прав людини та близьким особам засуджених. (Як відомо, 7 квітня 2013 року Президент підписав указ про помилування колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка саме за поданням омбудсмена).

Крім цього, для спрощення процедури депутати пропонують скоротити до 5 днів термін підготовки документів адміністрацією установи виконання покарань. За чинним указом Президента адміністрація має 15 днів на підготовку відповідного пакету документів і передачі його на розгляд Колегіального органу у питаннях помилування.

Також законопроектом передбачається, що підготовка матеріалів до розгляду клопотання про помилування та їх передача до Колегіального органу у питаннях помилування забезпечується структурним підрозділом консультативно-дорадчого органу, що забезпечує діяльність Президента України, протягом одного місяця з дня отримання клопотання.