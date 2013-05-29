ЄНП: Без звільнення Тимошенко підписання асоціації між ЄС та Україною неможливе

"Якщо Україна не виконає умови Європейського Союзу, у тому числі щодо звільнення Юлії Тимошенко, ЄС не буде показувати в останню хвилину гнучкість для підписання Угоди про асоціацію", - написав Мартенс на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter, повідомляється на сайті Тимошенко.

Також сайт нагадує, що голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський заявив, що звільнення Тимошенко з-за грат залишається однією з умов для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. "Зараз залишається найбільш важливе питання - це перебування у в'язниці Юлії Тимошенко. Ми дуже сподіваємося, що це питання буде вирішене до часу проведення саміту у Вільнюсі", - сказав Томбінський.

Рада ЄС 10 грудня 2012 року визначила умови для продовження переговорів з владою України щодо перспективи підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. "Рада ЄС очікує, що органи влади України усунуть випадки політично мотивованого переслідування без затримок, а також здійснять подальші кроки з реформування судової системи для запобігання таких випадків у майбутньому", - зазначалося у документі.