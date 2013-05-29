В ЄврАзЕС «розшифрували» наміри України
Заступник генерального секретаря ЄврАзЕС Сергій Глазьєв заявляє, що статус спостерігача в Євразійському економічному союзі, який зараз лише формується, надається тільки тим державам, які хочуть увійти до цього інтеграційного об'єднання.
Про це Глазьєв заявив журналістам в Астані (Казахстан), де сьогодні відбулося засідання Вищої Євразійської економічної ради за участю президентів Казахстану, Білорусі, Росії, Киргизії і України, передає РІА «Новости».
Зокрема, він пояснив, що вступити до Євразійського економічного союзу Україна зможе після вступу до Митного союзу.
Глазьєв відзначив, що при цьому Україна не зможе брати участь в аналогічних угодах з Євросоюзом.
"Ми виходимо з того, що, оскільки домовилися надати Україні статус спостерігача в Євразійському економічному союзі, який зараз тільки формується, це означає намір України увійти до цього союзу. Тому що статус спостерігача надається лише тим державам, які хочуть увійти до нашого інтеграційного об'єднання", - пояснив заступник генсекретаря ЄврАзЕС.
Нагадаємо, головні теми засідання в Астані Вищої Євразійської економічної ради за участю президентів Казахстану, Білорусі і Росії - перспектива створення Євразійського економічного союзу і розширення взаємодії країн-учасниць Митного союзу з Киргизією і Україною.
Євразійський економічний союз Росії, Білорусі та Казахстану, який планується створити до 2015 року, має стати найбільш просунутою формою економічної інтеграції трьох держав, які вже сьогодні мають спільну митну територію і чий сумарний ВВП становить 85% валового продукту СНД.
Планується, що меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, буде підписано в Мінську у п'ятницю, 31 травня.
Як повідомив Президент України Віктор Янукович журналістам, в Астані було прийнято політичну заяву глав держав Митного союзу і України.
«Сьогодні було ухвалено політичне рішення, яке підписали чотири президенти, про те, що Україна зробила заявку, а Рада підтримала це рішення. Про те, що Україна буде спостерігачем в Євразійському економічному союзі у статусі спостерігача”, - сказав Янукович.
“Меморандум про участь України в Митному союзі буде підписано на саміті СНД у Мінську”, - сказав Янукович.
За словами Президента, в цьому документі буде визначено статус України, можливість її представника в роботі Євразійської економічної комісії, а також можлива участь в засіданнях вищезазначених органів Президента України.