В ЄврАзЕС «розшифрували» наміри України

Про це Глазьєв заявив журналістам в Астані (Казахстан), де сьогодні відбулося засідання Вищої Євразійської економічної ради за участю президентів Казахстану, Білорусі, Росії, Киргизії і України, передає РІА «Новости».

Зокрема, він пояснив, що вступити до Євразійського економічного союзу Україна зможе після вступу до Митного союзу.

Глазьєв відзначив, що при цьому Україна не зможе брати участь в аналогічних угодах з Євросоюзом.

"Ми виходимо з того, що, оскільки домовилися надати Україні статус спостерігача в Євразійському економічному союзі, який зараз тільки формується, це означає намір України увійти до цього союзу. Тому що статус спостерігача надається лише тим державам, які хочуть увійти до нашого інтеграційного об'єднання", - пояснив заступник генсекретаря ЄврАзЕС.

Нагадаємо, головні теми засідання в Астані Вищої Євразійської економічної ради за участю президентів Казахстану, Білорусі і Росії - перспектива створення Євразійського економічного союзу і розширення взаємодії країн-учасниць Митного союзу з Киргизією і Україною.

Євразійський економічний союз Росії, Білорусі та Казахстану, який планується створити до 2015 року, має стати найбільш просунутою формою економічної інтеграції трьох держав, які вже сьогодні мають спільну митну територію і чий сумарний ВВП становить 85% валового продукту СНД.

Планується, що меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, буде підписано в Мінську у п'ятницю, 31 травня.

Як повідомив Президент України Віктор Янукович журналістам, в Астані було прийнято політичну заяву глав держав Митного союзу і України.

«Сьогодні було ухвалено політичне рішення, яке підписали чотири президенти, про те, що Україна зробила заявку, а Рада підтримала це рішення. Про те, що Україна буде спостерігачем в Євразійському економічному союзі у статусі спостерігача”, - сказав Янукович.

“Меморандум про участь України в Митному союзі буде підписано на саміті СНД у Мінську”, - сказав Янукович.

За словами Президента, в цьому документі буде визначено статус України, можливість її представника в роботі Євразійської економічної комісії, а також можлива участь в засіданнях вищезазначених органів Президента України.