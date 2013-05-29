Азарову нагадують, що газовий контракт з РФ передбачає звернення до суду

У контракті між «Нафтогазом» і «Газпромом», підписаному 19 січня 2009 року, передбачена можливість цивілізованого розгляду суперечок двох господарюючих суб’єктів у незалежній інстанції – Стокгольмському арбітражному суді. Про це йдеться в заяві прес-служби «Батьківщини», переданій агентству УНІАН.

В ній зазначається, що “про це йдеться у п. 2 ст. 8 Контракту про купівлю-продаж природного газу». «Там чорним по білому написано, що «будь-який спір, розбіжності чи претензії у зв‘язку із чинним Контрактом або його порушенням, розірванням чи недійсністю будуть остаточно вирішені шляхом арбітражу у відповідності з регламентом Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм» - зазначають у прес-службі.

В той же час зазначається, що «у 2010 році Віктор Янукович, влаштувавши безпринципний торг національною територією, уклав так звані «Харківські угоди», якими комерційній домовленості двох компаній було надано статус міждержавного українсько-російського договору, який, напевно, не підлягає юрисдикції Стокгольмського арбітражного суду».

«Відтак, спроби Азарова на четвертому році свого безславного прем’єрства перекладати відповідальність на «папєрєднікав» не витримують щонайменшої критики”, - йдеться в заяві. В ній сказано, що “за три роки переважна більшість європейських країн постійно добивалися суттєвих знижок на газ, спираючись на базові угоди, подібні контракту між «Нафтогазом» та «Газпромом»».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час вступного слова на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що газову угоду, укладену з Російською Федерацією попереднім українським урядом, можна розірвати лише шляхом переговорів.

“На думку експертів-юристів, унаслідок зради попереднім керівництвом держави національних інтересів контракт укладено настільки вигідно для Росії та невигідно для України, що розірвати його іншим методом, ніж переговорним, не представляється можливим”, - сказав прем'єр.

Азаров відзначив, що представники опозиції, які несуть пряму відповідальність за підписання з Росією вкрай невигідної газової угоди, поширюють брехливу інформацію, ніби влада не намагалася розірвати цю кабальну угоду. Більш того, за словами Азарова, опозиційні політичні сили ініціюють позов до уряду щодо його бездіяльності.

“Хочу з усією відповідальністю заявити, що всі три роки під час зустрічей на вищому рівні між президентами України і Росії, прем'єр-міністрами, профільними міністрами зустрічі починалися і закінчувалися ні чим іншим, як вимогою переглянути укладений Юлією Тимошенко газовий контракт”, - наголосив глава уряду. За його словами, на кожній зустрічі українська влада відзначає, що ця проблема є головним подразником в українсько-російських відносинах.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.