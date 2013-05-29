Лавринович: Мін‘юст не отримав зауважень до законопроекту про перевибори

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Олександра Лавриновича.

Міністр нагадав, що проект закону було розроблено у зв’язку з прийняттям Центральною виборчою комісією постанови від 5 листопада 2012 року № 1931 "Про неможливість достовірного встановлення підсумків голосування та результатів виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197 та 223". А також у зв‘язку з визнанням 8 лютого 2013 року Вищим адміністративним судом України неможливим достовірне встановлення підсумків голосування та результатів виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року в одномандатних виборчих округах № 11 та 71.

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Зміни до виборчого законодавства мали також на меті подолати недоліки, зафіксовані при проведенні парламентських виборів в Україні 28 жовтня 2012 року.

Так, пропонувалося вдосконалити законодавство про вибори народних депутатів України з врахуванням висновків та рекомендацій, висловлених в остаточному звіті Місії спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ щодо парламентських виборів в Україні у жовтні 2012 року. Зокрема, передбачалося врахувати зауваження, висловлені у звіті, щодо створення законодавчих підстав для проведення повторних виборів народних депутатів України у 94, 132, 194, 197 та 223 одномандатних виборчих округах.

Обговорення вказаного законопроекту відбувалося з 11 квітня по 10 травня 2013 року. Проект було оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада".