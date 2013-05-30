Ківалов каже, що рішення ЄСПЛ щодо Волкова днями може бути виконане

Голова Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя Сергій Ківалов вважає, що рішення Європейського суду з прав людини за позовом судді Верховного Суду Олександра Волкова може бути виконане найближчими днями.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Ківалова.

«Як відомо, Європейський суд з прав людини відхилив апеляцію України у справі «Волков проти України». Це стало поштовхом для широкої дискусії в суспільстві, і не тільки серед юристів, щодо механізмів реалізації цього рішення. З юридичної точки зору ситуація дійсно непроста. Не у сенсі складності, а в сенсі відсутності готового варіанту. Це стосується механізмів поновлення на посаді звільненого у 2010 році судді. Але безперечним є те, що будь-яке рішення ЄСПЛ обов'язково має бути виконаним», - відзначив Ківалов .

За його словами, труднощі щодо конкретно цієї справи полягають у тому, що на момент звільнення кількісний склад суддів ВСУ не було чітко зафіксовано в законі, і становив 95 осіб. Сьогодні кількість суддів Верховного Суду незмінна – 48 осіб, відповідно до статті 39 закону «Про судовий устрій і статус суддів». На цей момент на сайті Верховного Суду вказано, що там працюють 46 суддів, тобто у ВСУ є дві вакансії. «Хоча, безумовно, у цьому разі потрібно володіти офіційною інформацією», - відзначив голова профільного комітету ВР.

Він уточнив, що відповідно до статті 91 Закону України «Про судовий устрій і статус суддів», ведення обліку даних про кількість посад суддів у судах загальної юрисдикції, у тому числі і вакантних, належить до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Ківалов підкреслив, що у разі підтвердження цієї інформації, рішення ЄСПЛ у цій частині може бути виконане найближчими днями.

Водночас він додав, що у цьому питанні існують певні юридичні моменти. «Що для цього потрібне, окрім відкритої вакансії: тільки судове рішення, за яким відділ кадрів автоматично поновить суддю; якась заява позивача; прийняття Верховною Радою постанови про скасування своєї постанови від 2010 року; внесення змін до чинного законодавства? Це і є ті юридичні питання, відповіді на які забезпечать бездоганність виконання рішення Суду. Органом, який, відповідно до чинного законодавства, забезпечує виконання рішень Європейського суду з прав людини, є Міністерство юстиції України», - сказав Ківалов.

Більше того, на його думку, рішення ЄСПЛ за позовом Волкова зачіпає дуже багато і важливих питань діяльності й інших органів державної влади.

Ківалов припустив, що до виконання цього рішення у повному обсязі будуть залучені і парламент, і Вища рада юстиції, і Вища кваліфікаційна комісія.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня поточного року ЄСПЛ зобов'язав Україну поновити Волкова на посаді судді Верховного Суду.

Своїм рішенням Євросуд визнав чотири порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини (право на справедливий суд), а також порушення статті 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

Крім того, Європейський суд з прав людини вирішив, що Україна має виплатити Волкову 6 тис. євро компенсації моральних збитків і 12 тис. євро – компенсації витрат.

Волков був суддею Верховного Суду з червня 2003 року, а з березня 2007 року очолював Військову палату ВСУ. У грудні 2007 року його було обрано на посаду члена Вищої ради юстиції, проте він так і не почав на ній працювати через відмову голови парламентського Комітету з питань верховенства права і правосуддя надати йому можливість скласти присягу.

У грудні 2008-го і березні 2009 року два члени ВРЮ дійшли висновку, що Волков переглянув рішення судді, який був братом його дружини, зі значними процедурними порушеннями. 17 червня 2010 року Верховна Рада на підставі подання ВРЮ і рекомендацій Комітету з питань верховенства права і правосуддя ухвалила рішення про звільнення Волкова з посади судді ВСУ за порушення присяги.

28 травня Європейський суд з прав людини відхилив апеляцію у справі “Волков проти України”.