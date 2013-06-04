МЗС Литви застерігає Україну «не переступати лінію» у стосунках з Росією

«Ми постійно говоримо нашим українським колегам: настала пора робити вибір. Якщо ви вирішите переступити певну лінію у взаєминах з Митним союзом, то не зможете підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом». Про це в інтерв'ю виданню «КоммерсанЪ-Украина» (від 4 червня ц. р.) заявив Лінас Лінкявічюс - міністр закордонних справ Литви, яка через тиждень стане країною-головою ЄС, а в листопаді прийме саміт Східного партнерства.

Зокрема, відповідаючи на запитання «Наскільки впливає на процес євроінтеграції зближення України з Митним союзом?», Лінкявічюс сказав: «Ми розуміємо, що вам необхідні контакти з Росією та іншими традиційними ринками. Від цього залежить ВВП і стан економіки, і до цього в ЄС абсолютно немає питань! Якщо хтось думає, що при зближенні з ЄС потрібно обрубати всі зв'язки з іншою стороною, то це просто безглуздо. Але ми говоримо про правила гри, про узгодження тарифних позицій. І ми постійно говоримо нашим українським колегам: настала пора робити вибір. Якщо ви вирішите переступити певну лінію у взаєминах з Митним союзом, то не зможете підписати УА з Євросоюзом. Саме тому ми так уважно стежимо за процесом. Якщо меморандум, укладений 31 травня, не виходить за ці рамки, як нас запевняє українська сторона, то це не проблема. Але визначати, чи є проблема в тому чи іншому договорі із зовнішнім об'єднанням, наприклад з Митним союзом, повинні експерти. Тому ми й говоримо, що потрібно консультуватися».

При цьому, у відповідь на запитання, чи буде підписано Угоду про асоціацію Україна-ЄС у листопаді у Вільнюсі, глава МЗС Литви сказав: «Така можливість існує, але гарантії немає. Те саме стосується переходу України на другий етап виконання плану дії візової лібералізації: це досяжно, але не гарантовано, вам потрібно над цим працювати».

За словами Лінкявічюса, він «про це говорив колегам у Києві, ставив за приклад ваших сусідів з Молдови, які набагато дальше просунулися в безвізовому діалозі. На місці українського керівництва я б приділив візовій сфері основну увагу. Скасування візового режиму - досяжна мета, і саме вона означає реальну євроінтеграцію для простих людей, які хочуть їздити в ЄС. Українці відчувають себе європейцями. Але нам би хотілося, щоб ваша країна належала до Європи не тільки за географічними, а й за іншими ознаками».