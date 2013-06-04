Очільник МЗС Литви: "справа Тимошенко" стала лакмусовим папірцем

Про це в інтерв'ю виданню «КоммерсанЪ-Украина» (від 4 червня ц.р.) заявив Лінас Лінкявічюс - міністр закордонних справ Литви, яка через тиждень стане країною - головою ЄС, а в листопаді прийме саміт Східного партнерства.

Зокрема, у відповідь на запитання: «Чи є звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко умовою підписання Угоди про асоціацію?», глава МЗС Литви відзначив: «Україна має зняти всі підозри про те, що у вас існує вибіркове правосуддя. Вам слід враховувати, що справа Тимошенко для деяких європейських столиць стала символом, лакмусовим папірцем правової держави. Треба мати на увазі, що для деяких європейських держав це (звільнення Юлії Тимошенко) є умовою підписання УА. Поки є. Якщо Україна зробить кроки до того, щоб довести, що процеси йдуть у правовому полі, то це не буде проблемою».

Лінкявічус сказав, що справа Тимошенко «є символом. Ці вимоги потрібно сприймати дуже серйозно, потрібно пам'ятати, що для згоди на підписання УА необхідний консенсус Ради ЄС. На жаль, українською владою ця ситуація, наскільки я зрозумів, сприймається недостатньо серйозно».

Коментуючи рішення Конституційного Суду, який продовжив повноваження Київради до 2015 року, глава МЗС Литви сказав, що, «звичайно, у європейській практиці такого не повинно бути. Погоджуся, є моменти, в яких складно побачити прогрес. Але ми прагнемо знайти хоч якісь ознаки поліпшення ситуації. У питаннях щодо виборів вони є, тоді як в інших двох сферах (реформа судової системи і ліквідація вибіркового правосуддя - "Ъ") навіть такого прогресу не видно. Тому я змушений визнати: якби сьогодні нам довелося ухвалювати рішення про готовність Євросоюзу пописати УА, то воно було б негативним.»

При цьому Лінкявічус відзначив «ще один момент» - «підписання в Мінську документа, змісту якого ми не знаємо (Меморандум про поглиблення співпраці України з Євразійською економічною комісією - "Ъ").

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На зауваження про те, що в ЗМІ вже з'явився текст меморандуму, глава литовського МЗС сказав: «Але я б хотів прочитати і вивчити його перед підписанням, оскільки вже Євросоюз домовився з українською стороною, що ми консультуватимемося з таких питань. Ми, звичайно, можемо і після підписання меморандуму прочитати в Інтернеті, що ж там було підписано, це теж варіант. Але, напевно, ми все-таки маємо співробітничати якось інакше».

Відповідаючи на запитання «Чи зобов'язання України консультуватися з ЄС зафіксовано документально?», Лінкявічус підкреслив: «Якщо ми кожний можливий крок описуватимемо к договорах за підписами сторін, це не можна буде назвати діалогом! Зрозумійте, ми - ваші друзі, ми не перевіряюча інстанція, не аудитори. Ми хочемо підписати договір про асоціацію, але одні, без України, не зможемо цього зробити. Я думаю, що між нами мають бути доброзичливі стосунки. Під час візиту я відчув, що вони у нас є — ми відверто вели розмову. Зокрема, хочу відзначити, що мені сподобалася предметна зустріч з першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим. Але в майбутньому, я це підкреслюю, нам треба взаємодіяти по-іншому».