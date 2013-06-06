Ющенко про діалог Україна-ЄС: Ситуація не фатальна і її можна надолужити

11:39, 06 червня 2013
Політика
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Колишній Президент України Віктор Ющенко закликає до розширення на всіх рівнях діалогу між Україною та Європейським Союзом.

Ющенко закликає до розширення на всіх рівнях діалогу між Україною та Євросоюзом

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив українським журналістам.

“Мені здається, що ці 2,5 роки мовчання політичного між Україною та ЄС - вони дорого нам обійшлися. Ми багато отримали перепон, підвищених планок, ми втратили багато шансів, хоча ситуація не фатальна і її можна надолужити”, - сказав Ющенко.

“Якщо у нас є діалог з Європою, це не гарантія, що всі проблеми можуть бути вирішені, але це є обов’язкова умова. Гарантовано можна сказати: якщо у нас немає діалогу, у нас нічого не буде вирішено, нічого”, - додав він.

У зв’язку з цим екс-Президент України закликав усіх, хто може, організовувати діалоги з європейськими політичними силами, і передусім з тими, які представлені в Європейському парламенті.

“Коли ми говоримо про українську частину організації цього діалогу, то такого діалогу бракує, і такого діалогу дуже мало”, - наголосив Ющенко, зауваживши, що в Україні є окремі політичні сили, які працюють проти європейської інтеграції.

“В контексті європейського зближення, асоційованого членства, в цьому моє переконання, найліпше можна вирішити будь-яку проблему. Чи персоніфіковану, чи подвійного застосування законодавства, чи проблему корупції, чи проблему устрою, нам треба говорити, ми повинні бути відкритими, і нам потрібен європейський контекст – це запорука всього”, - підсумував він.

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