Ющенко про діалог Україна-ЄС: Ситуація не фатальна і її можна надолужити

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив українським журналістам.

“Мені здається, що ці 2,5 роки мовчання політичного між Україною та ЄС - вони дорого нам обійшлися. Ми багато отримали перепон, підвищених планок, ми втратили багато шансів, хоча ситуація не фатальна і її можна надолужити”, - сказав Ющенко.

“Якщо у нас є діалог з Європою, це не гарантія, що всі проблеми можуть бути вирішені, але це є обов’язкова умова. Гарантовано можна сказати: якщо у нас немає діалогу, у нас нічого не буде вирішено, нічого”, - додав він.

У зв’язку з цим екс-Президент України закликав усіх, хто може, організовувати діалоги з європейськими політичними силами, і передусім з тими, які представлені в Європейському парламенті.

“Коли ми говоримо про українську частину організації цього діалогу, то такого діалогу бракує, і такого діалогу дуже мало”, - наголосив Ющенко, зауваживши, що в Україні є окремі політичні сили, які працюють проти європейської інтеграції.

“В контексті європейського зближення, асоційованого членства, в цьому моє переконання, найліпше можна вирішити будь-яку проблему. Чи персоніфіковану, чи подвійного застосування законодавства, чи проблему корупції, чи проблему устрою, нам треба говорити, ми повинні бути відкритими, і нам потрібен європейський контекст – це запорука всього”, - підсумував він.