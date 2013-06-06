У сесійній залі парламенту залишилось близько 70 депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, присутні депутати переважно з опозиційних фракцій.

Біля трибуни та у президії ВР також перебувають декілька народних депутатів від опозиції.

На трибуні, на робочих місцях керівництва ВР, на трибуні, за якою під час відвідування парламенту сидить Президент України, та у його кріслі все ще лежать примірники щорічного послання очільника держави до Верховної Ради, які склали опозиційні депутати.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко заявив, що опозиція сьогодні цілий день блокуватиме трибуну Верховної Ради, аби не допустити ухвалення законопроектів, які не покращать життя людей. Він зазначив, що опозиція вимагає денонсації угоди між Кіпром та СРСР про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна.

Відповідні законопроекти опозиції 5 червня Верховна Рада відмовилася підтримати.