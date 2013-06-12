Вибори в Василькові: суд відхилив апеляцію УДАРу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “УДАР”.

Також суд залишив без змін постанову Київського окружного адмінсуду від 8 червня 2013 року у справі щодо результатів виборів мера Василькова.

«Таким чином суд підтримав позицію Васильківської ТВК: якщо фальсифікації на виборчих дільницях не перевищують 10% (що є підставою для визнання голосування недійсним), то на них можна не зважати, не встановлювати їх причини та їх вплив на результати виборів», - вважають в “УДАРі”.

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У партії також наголошують на неприпустимості, що ТВК у Василькові не приділила жодної уваги зафіксованим порушенням під час голосування та зверненням спостерігачів і народних депутатів до правоохоронних органів, і оголосила результати виборів.

«Особливо це актуально в ситуації, коли перших двох кандидатів на посаду міського голови Василькова відділяло 245 голосів виборців. Належне виконання ТВК повноважень, визначених законом, могло змінити результати виборів», - йдеться у повідомленні прес-служби.

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В «УДАРі» переконані, що “апробовані у Василькові технології фальсифікацій можуть застосувати на загальнодержавному рівні, зокрема – на чергових виборах Президента”.

Як повідомляв УНІАН, вибори мера Василькова відбулися 2 червня.

За результатами паралельного підрахунку голосів на позачергових виборах міського голови Василькова Київської області, який проводився Громадянською мережею ОПОРА, найбільшу кількість голосів отримав кандидат від Партії регіонів Володимир Сабадаш. За Сабадаша проголосували 30,39% або 3 тис. 395 виборців.

Друге місце зайняв кандидат від партії «УДАР» Сергій Сабов – 28,25% або 3 тис. 155 голосів виборців.

Третє місце - у кандидата партії «Єдність» Валерія Поповича - 26,38% або 2 тис. 947 голосів виборців.