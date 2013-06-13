Головне за день 13.06: огляд топ-новин

У Харкові заарештовано міліціонерів за побиття судді

Сьогодні у Харкові було заарештовано співробітників Державної служби охорони нібито за намагання припинити хуліганські дії відвідувача кафе, яким виявився суддя.

У зв’язку з цим міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко звернувся до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням об’єктивно розслідувати причини та обставини інциденту, який трапився вчора в одному з кафе Харкова між співробітниками Державної служби охорон та суддею районного суду.

Як заявив пізніше перший заступник прокурора Харківської області Володимир Суходубов, затримані у Харкові працівники Державної служби охорони під час конфлікту у ресторані неправомірно застосували міри фізичного впливу та спецзасоби стосовно судді одного з районних судів Харкова.

Суд не випустив з-під варти підозрюваного у вбивстві сина Джемілєва

Апеляційний суд Криму відмовився змінити запобіжний захід Хайсеру Джемілєву захід - молодшому синові глави меджлісу кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва, який підозрюється у вбивстві друга сім'ї й перебуває у слідчому ізоляторі.

На «Вставай, Україно!» в Миколаєві прийшли понад 2 тисячі людей

Учасники акції пройшли ходою головною вулицею міста від обласного будинку культури до Каштанового скверу, де відбувається опозиційний мітинг. Колонну очолювали лідери опозиційних політичних сил – голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок та керівник парламентської фракції ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Мітинг відбувся, незважаючи на попередні заяви опозиції про те, що влада під час акції "Вставай, Україно!" хоче перекрити дві вулиці під приводом ремонту, і що до Миколаєва не пускають автобуси з людьми.

Колобов: У 2013 році зростання ВВП України становитиме 1-1,5%

У 2013 році зростання ВВП України становитиме 1-1,5%, повідомив міністр фінансів України Юрій Колобов, виступаючи на міжнародній конференції «ABC: Ukraine & Partners» у Києві.

Нафтогаз попередньо запланував обсяг імпорту газу з Росії на 2014 рік

Обсяг імпорту держхолдингом "Нафтогаз України" російського газу у 2014 році може становити близько 18 млрд кубометрів або ще менше, що фактично повторює показник прогнозного балансу газу на 2013 рік.

ЗМІ: Олександрія відмовилась від участі у Прем'єр-лізі

На сьогоднішній екстреній нараді керівництво ПФК «Олександрія» на чолі з президентом Сергій Кузьменком, спільно з почесним президентом клубу Миколою Лавренком і керівниками міста Олександрія і Кіровоградської області, вирішило не приймати пропозицію ФФУ брати участь у наступному сезоні у Прем'єр-лізі. Олександрія стала вже другим клубом, що відмовився від участі у вищому дивізіоні.

Прем'єр Туреччини висунув ультиматум демонстрантам і дав 24 години

Голова уряду дав маніфестантам добу на те, щоб залишити парк Гезі і прилеглу до нього площу Таксим. «Раніше ми не відповідали ударом на удар. Але тепер сили безпеки будуть діяти зовсім інакше. Це все закінчиться протягом 24 годин», - пообіцяв Ердоган, не пояснивши, однак, що в його розумінні означає «інакше».

Янукович вважає, що інтеграція України допоможе Європі вийти з кризи

Президент України Віктор Янукович переконаний, що інтеграція України до ЄС сприятиме економічному зростанню Європи. На його думку, приєднання внутрішнього ринку України, її виробничих та сільськогосподарських потужностей до європейського економічного простору матиме суттєвий позитивний вплив на загальноєвропейську економічну ситуацію.