”Вперед, Україно” лідирує з кінця

Результати партій з 11 по 45 місце

Після обробки 75,83% протоколів партії і блоки, що посідають місця з 11 до 45 розподілилися так: 11. Партія "Відродження" - 1,05% 12. "Опозиційний блок НЕ ТАК!" 0,94 13. "Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА" 0,66 14. Блок НДП 0,53 15. Політична партія "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" 0,51 16. Партія Зелених України 0,49 17. Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0,41 18. Українська партія "Зелена планета" 0,37 19. Селянська партія України 0,37 20. "Блок Лазаренка" 0,34 21. Виборчий блок політичних партій "ЗА СОЮЗ" 0,25 22. Партія національно-економічного розвитку України 0,23 23. Партія Пенсіонерів України 0,19 24. "Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз" 0,14 25. Народний Рух України за єдність 0,14 26. Політична партія "Третя Сила" 0,14 27. Політична партія України "Партія політики ПУТІНА" 0,13 28. Всеукраїнська партія Народної Довіри 0,13 29. Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 0,11 30. Українська Консервативна партія 0,11 31. Виборчий блок "Влада народу" 0,10 32. Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." 0,09 33. Партія патріотичних сил України 0,09 34. Соціально-Християнська Партія 0,09 35. Політична партія "Трудова Україна" 0,09 36. Виборчий блок: "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" 0,08 37. Українська Національна Асамблея 0,07 38. "Виборчий блок "Євген Марчук - "Єдність" 0,06 39. Партія Соціального Захисту 0,06 40. "Блок Безпартійних "Сонце" 0,05 41. Всеукраїнська партія "Нова Сила" 0,05 42. Блок "Патріоти України" 0,05 43. Ліберальна партія України 0,04 44. Політична партія "Європейська столиця" 0,03 45. Політична партія "Вперед, Україно!" 0,02

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