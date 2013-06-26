Посол Єльченко розповідав у Москві, як обійтися без вступу України до МС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Москві сказав посол України в Росії, представник українського головування в ОБСЄ Володимир Єльченко на засіданні круглого столу на тему «ОБСЄ і європейська безпека».

«Нас очікує тривала і копітка робота. І тут навряд чи доречні категоричні, а тим більше такі, що ґрунтуються на голих емоціях, оцінки нашого вибору за принципом «або - або». Реальний погляд на речі підтверджує – за наявності політичної волі ніщо не заважає ані Україні, ані країнам Митного союзу вивести нашу взаємодію на максимально глибокий рівень – з урахуванням реальних можливостей сторін – без вступу України до Митного союзу», - сказав Єльченко.

Він наголосив, що інакше «ми ризикуємо знов постати перед перспективою появи в Європі нових розділових ліній, а саме з цим бореться ОБСЄ».

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Посол зазначив, що майбутнє європейської безпеки залежить не тільки від ОБСЄ. «У міру стирання розділових ліній на континенті народи і країни знайшли право самостійно визначати своє місце в міжнародному співтоваристві, інтегруючись в різні союзи, або залишаючись позаблоковими, нейтральними державами. Саме інтеграційні процеси стали домінуючою тенденцією в нашому спільному європейському домі», - сказав він.

Єльченко нагадав, що із здобуттям незалежності відчуття європейської належності України ввійшло в стадію усвідомленого оформлення в державну політику європейської інтеграції.

«При цьому Україна розглядає інтеграцію з європейськими структурами і співпрацю в рамках інтеграційних проектів на просторі СНД як два взаємодоповнюючі процеси. Прагнучи системно трансформувати свою економіку, підвищити темпи її розвитку, наблизити якість життя і рівень добробуту населення до стандартів високорозвинутих країн Європи, Україна зацікавлена увійти в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і, водночас, на східному напрямі знизити митні бар'єри торговельно-економічної співпраці з державами Митного союзу», - сказав він.

За словами посла, в Україні бачать серйозні економічні проблеми, з якими зіштовхнулася низка країн Західної Європи, і усвідомлюють, що це не може не позначитися на відносинах Євросоюзу зі своїми східними сусідами.

«Відомо нам і те, що далеко не всі інтеграційні проблеми вирішені в рамках Митного союзу», - сказав Єльченко.