Сьогодні українці грають другий матч на ЧС-2006

Сьогодні в Німеччині на Чемпіонаті світу з футболу-2006 Національна збірна України проведе свій другий матч. Україна зіграє зі збірною Саудівської Аравії в Гамбурзі о 19.00 за київським часом.

У групі "Н", окрім збірних команд України і Саудівської Аравії, зустрінуться команди Іспанії і Тунісу в Штутгарті. Також цього дня проведуть свій матч команди Того і Швейцарії (група "G") в Дортмунді.

Нагадаємо, українська команда в своєму дебютному матчі на ЧМ-2006 проти збірної Іспанії програла з рахунком 0:4.