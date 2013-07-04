Депутатка від Свободи облила водою регіонала за трибуною ВР

У Верховній Раді сталася суперечка між депутатами з фракцій «Свобода» і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як депутат з ПР Олег Царьов налив склянку води та поставив її на трибуну, за якою виступав народний депутат від “Свободи” Олег Панькевич під час розгляду проекту постанови про відзначення 1120-річчя заснування міста Ужгорода.

При цьому народний депутат від фракції “Свобода” Ірина Сех підійшла до трибуни, взяла плашку з водою і линула води у Царьова.

Після чого у ВР сталася суперечка між депутатами зі Свободи та ПР.