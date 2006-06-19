Жовтяк виявив незаконне виділення 12 тисяч гектарів землі

Поновлений судом на посаді голови Київської обласної державної адміністрації Євген ЖОВТЯК заявляє, що створена ним комісія виявила незаконне виділення в Київській області більш як 12 тисяч гектарів землі.

Про це Є.ЖОВТЯК повідомив сьогодні під час веб-конференції на сайті Інтернет-газети „Кияни”.

Зокрема, він знову наголосив, що причини свого звільнення з посади голови Київської ОДА вбачає виключно у площині земельних відносин в області.

„За рік роботи створена мною комісія по вивченню законності відведення земельних ділянок виявила понад 12 тисяч гектарів землі, яка була виділена незаконно. І саме протидія тих, від кого незаконно виділена земля повертається у державну власність, я вважаю, є головною причиною відставки, - сказав Є.ЖОВТЯК. - Хоча, звичайно, ті, хто трансформує цю причину, обґрунтовуючи Президентові необхідність мого звільнення, намагаються знайти політичне пояснення, в тому числі пов’язане із результатами виборів по „Нашій Україні” у Київській області”.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня ц. р. уряд Юрія ЄХАНУРОВА вніс подання Президентові про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської ОДА за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”. Є.ЖОВТЯК категорично не згоден з цим, наполягаючи на тому, що погіршення немає, більше того, очолювана ним Київська область динамічно розвивається, зокрема, за підсумками першого кварталу року за сукупністю економічних та соціальних показників вона вийшла на перше місце серед областей України.

24 травня 2006 року Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Причини звільнення в указі названі не були.

Є.ЖОВТЯК, вважаючи своє звільнення незаконним, подав позов до суду.

16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов Є.ЖОВТЯКА до глави держави і скасував указ Президента України від 24 травня 2006 року про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Однак того ж дня на сайті глави держави з’явився указ В.ЮЩЕНКА про призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО головою Київської обласної державної адміністрації.