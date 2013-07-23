Опозиція вимагає від Пшонки розібратися з арештом ініціатора Врадіївської ходи

ВО “Батьківщина” вимагає від генерального прокурора Віктора Пшонки не допустити незаконного обмеження волі ініціатора Врадіївської ходи Василя Любарця і невідкладно перевірити дії правоохоронців та судді Шевченківського райсуду Києва Анзора Саадулаєва, внаслідок яких було винесено “безпідставний вирок про арешт активіста”.

Про це йдеться у депутатському зверненні заступника голови ВО “Батьківщина”, секретаря парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя Павла Петренка, повідомили УНІАН у прес-службі політсили.

У зверненні зазначається, що 22 липня Шевченківський районний суд Києва засудив Любарця до десяти днів арешту. Відповідне рішення оголосив суддя Анзор Саадулаєв.

Петренко зазначає, що формальним приводом для винесення цього рішення став протокол про порушення правил проведення мирних зборів. Він підкреслив, що “в діях активіста відсутні будь-які ознаки порушення правил проведення мирних зборів, адже Любарець реалізовував своє конституційне право на свободу мирних зібрань, виражаючи своє негативне ставлення до нещодавніх подій у Врадіївці”.

“Таким чином не викликає жодного сумніву, що складення протоколу щодо Любарця та його подальший арешт є протизаконними, та свідчать про його переслідування виключно з надуманих мотивів”, - підкреслюється у зверненні.

У зверненні наголошується, що генеральний прокурор повинен особисто втрутитись у ситуацію, “коли громадян України нахабно позбавляють їхнього конституційного права на свободу та особисту недоторканність, на свободу мирних зібрань, і до цього процесу безпосередньо причетні судді та працівники правоохоронних органів”.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 18 липня міліція розігнала мітинг, який проводили жителі смт Врадіївка, де в ніч на 27 червня співробітники міліції зґвалтували місцеву жительку.

Під час розгону акції було затримано 8 активістів. Щодо координатора Врадіївської ходи, активіста громадянського руху "Спільна справа" Любарця міліція склала два адмінпротоколи.

22 липня Шевченківський районний суд Києва закрив провадження по адміністративній справі щодо Любарця, порушеній за невиконання рішення Київського міського адміністративного суду, який заборонив проведення акцій на Майдані Незалежності до 31 липня.

Суддя Наталія Волокітіна у своїй ухвалі зазначила, що рішення Київського міського адміністративного суду не було персоніфікованим, тому воно не може стосуватися якоїсь конкретної особи, як у даному випадку - Любарця, відповідно, провадження по справі закривається.

Однак пізніше 22 липня Шевченківський районний суд Києва вирішив засудити до десяти днів арешту ініціатора Врадіївської ходи Василя Любарця. Його звинувачували в порушенні правил проведення мирних зборів. Таке рішення оголосив суддя Анзор Саадулаєв.